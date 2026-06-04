LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar CIRCE recibe premio internacional por su innovador Plan de Movilidad Sostenible Redacción Más artículos de este autor Por jueves 04 de junio de 2026 , 13:30h





CIRCE, el Centro Tecnológico, ha sido reconocido con un premio internacional en la 6ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS por su Plan de Movilidad Sostenible (PMS). Este galardón destaca la transformación de los hábitos de desplazamiento de casi 300 empleados durante tres años, logrando reducir el uso del coche privado del 42% al 32% y aumentando el uso de la bicicleta al 28%. El PMS se basa en la participación activa del personal y busca fomentar una movilidad más sostenible. Este reconocimiento refuerza el compromiso de CIRCE con la sostenibilidad y su papel como líder en soluciones de movilidad para otras organizaciones, especialmente en el contexto de la futura Ley de Movilidad Sostenible. El Plan de Movilidad Sostenible (PMS) del CIRCE – Centro Tecnológico ha sido reconocido en la 6ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS, bajo el lema “Impulsando el cambio”, en la categoría dedicada a la “Movilidad al trabajo”. Este galardón destaca tres años de esfuerzo por transformar los hábitos de desplazamiento de casi 300 empleados que conforman su plantilla. Los premios, respaldados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería, tienen como objetivo reconocer iniciativas sobresalientes tanto en el sector público como privado que fomentan una movilidad más sostenible y eficiente, con un impacto positivo a corto, medio y largo plazo. Para CIRCE, este premio representa un apoyo significativo al compromiso colectivo de su equipo. La entidad, especializada en energía, sostenibilidad y digitalización, se esfuerza por implementar en su propia actividad diaria las soluciones que desarrolla para otros, integrando la sostenibilidad como un eje estratégico fundamental. Un plan centrado en las personas El PMS fue implementado en 2023 con la filosofía de “escuchar antes de actuar”. El proceso se inició con una encuesta interna que logró una participación del 74% del personal, revelando que el 42% de los desplazamientos al trabajo se realizaban en automóvil particular. A partir de esta información, se diseñó un conjunto de medidas adaptadas a las necesidades reales del equipo. Entre estas destacan la capacitación en movilidad activa y segura, el fomento del uso de bicicletas y coches compartidos, así como la creación de un taller de autoreparación y la identificación de rutas seguras. Además, se instauró la Semana de la Movilidad Sostenible de CIRCE, una iniciativa anual que refuerza la cultura interna sobre este tema. Resultados medibles y cambio de hábitos Los resultados obtenidos evidencian el impacto del plan: en tres años, el uso del coche ha disminuido diez puntos porcentuales, pasando del 42% al 32%, mientras que el uso de bicicletas ha aumentado hasta representar el 28% de los desplazamientos. No obstante, más allá de las cifras, lo más significativo es el cambio en los comportamientos: cerca del 40% del personal ha modificado sus hábitos de movilidad. La satisfacción con el plan también es notable, alcanzando una valoración media de 4.3 sobre 5. De la experiencia interna a soluciones para empresas El alcance del proyecto trasciende lo interno; CIRCE ha concebido este plan como un modelo transferible para ayudar a otras organizaciones a diseñar e implementar planes sostenibles y eficientes. Esta iniciativa cobra especial relevancia ante la inminente Ley de Movilidad Sostenible, que promoverá la adopción de planes similares en empresas y grandes centros laborales. Bajo este contexto normativo, la experiencia acumulada por CIRCE se posiciona como una solución práctica para facilitar a las organizaciones cumplir con los requisitos legales mientras convierten esta obligación en una oportunidad para mejorar su operativa y sostenibilidad. Mirando al futuro DAT Alierta El actual Plan de Movilidad Sostenible está entrando en su fase final mientras CIRCE ya trabaja en su evolución. El próximo traslado a las nuevas instalaciones del DAT Alierta ofrece una oportunidad única para integrar principios sostenibles desde el diseño mismo del espacio. Esto incluye infraestructuras como aparcamientos seguros para bicicletas y vehículos personales eléctricos, vestuarios adecuados y una flota sostenible destinada a desplazamientos laborales. La movilidad sostenible se establece así como un componente esencial dentro de la cultura organizacional de CIRCE, siendo este reconocimiento internacional un impulso adicional para continuar avanzando en esta dirección. La noticia en cifras Cifra Descripción 300 Número de empleados que forman parte del PMS de CIRCE. 74% Porcentaje de participación en la encuesta interna sobre hábitos de desplazamiento. 42% Porcentaje de desplazamientos al trabajo realizados en coche privado antes del plan. 32% Porcentaje de desplazamientos al trabajo realizados en coche privado después del plan. 28% Porcentaje de desplazamientos al trabajo realizados en bicicleta después del plan. 40% Porcentaje de la plantilla que ha modificado sus hábitos de movilidad. 4.3/5 Valoración media de satisfacción con el plan. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

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