LO ÚLTIMO, APLICACIONES, ACTUALIDAD Ampliar Óscar López insta a actuar ya para asegurar una gobernanza efectiva de la IA Redacción Más artículos de este autor Por jueves 04 de junio de 2026 , 13:23h





Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha instado a actuar de inmediato para asegurar que la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) no sea solo un deseo. Durante el lanzamiento del Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad de las Naciones Unidas en Valencia, López destacó la necesidad de unir ciencia y democracia para transformar la IA en una herramienta que reduzca la pobreza y cierre la brecha entre el Norte y el Sur Global. El laboratorio servirá como un órgano global para evaluar el impacto de la IA y promover una gobernanza ética y multilateral. España se compromete a liderar estas iniciativas, con una contribución de 3 millones de euros para apoyar los esfuerzos internacionales en este ámbito. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha instado a unir esfuerzos entre la ciencia y la democracia para convertir la Inteligencia Artificial (IA) en una herramienta que contribuya a reducir la pobreza y a cerrar la brecha entre el Norte y el Sur Global. Durante su intervención en el lanzamiento del Laboratorio de Gobernanza de la IA para la Humanidad de las Naciones Unidas, celebrado en Quart de Poblet (Valencia), López enfatizó la necesidad de actuar con urgencia. “Estamos aquí para enviar un mensaje contundente: la IA debe servir a la paz y debe servir a las personas”, declaró el ministro. Esta afirmación marcó el inicio de los Diálogos de Valencia, donde durante dos días se reunirán expertos, profesionales e investigadores para debatir sobre gobernanza de la IA. Compromiso con una IA ética López destacó que este espacio representa un avance significativo en el compromiso de España con un desarrollo de IA que sea multilateral, ética y fiable. “En tiempos del Manifiesto de Palantir y del auge del tecnofascismo, el Papa y la ciudadanía reclaman esperanza y soluciones”, añadió. El ministro subrayó que “la ciencia y la democracia deben unir fuerzas” para transformar esta tecnología en un recurso virtuoso. “Lo que está en juego es enorme”, advirtió López, quien instó a todos a actuar ahora para evitar que la gobernanza de la IA se convierta en un mero deseo. En este contexto, recordó las iniciativas impulsadas por el Gobierno español en los últimos años, como la Carta y el Observatorio de Derechos Digitales, así como la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA). Un laboratorio con visión global El Laboratorio mencionado dependerá de la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes (UNODET), dirigida por Amandeep Gill. Este organismo actuará como un órgano de coordinación global, encargado de evaluar el impacto de la IA mediante gobernanza internacional, evaluación de riesgos y cooperación multilateral. Su misión incluye fomentar una comprensión compartida sobre cómo se gobierna la IA en diferentes países y avanzar hacia marcos interoperables. Además, apoyará a paneles científicos internacionales mediante informes y recomendaciones que alimentarán las decisiones tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Inauguración del diálogo La sede del Laboratorio en Quart de Poblet se justifica por el liderazgo reciente de España en iniciativas globales sobre gobernanza de IA dentro del marco ONU. En 2025, España destinará una contribución voluntaria de 3 millones de euros para respaldar estas iniciativas. La dirección del Laboratorio estará a cargo de Ana García Robles. Dentro del programa del Laboratorio se encuentran los Diálogos de Valencia, cuya primera edición se celebrará los días 28 y 29 de mayo coincidiendo con su inauguración. Estos diálogos tienen como objetivo generar aportaciones concretas para las líneas estratégicas del Laboratorio y construir una comunidad comprometida con sus prioridades. Aproximadamente 60 asistentes destacados participarán en talleres técnicos donde abordarán cuestiones críticas sobre gobernanza en el ámbito de la IA. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

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