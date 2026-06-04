Zaragoza acogerá la conmemoración del Bicentenario de Goya

jueves 04 de junio de 2026 , 13:19h

El Ministerio de Cultura ha presentado en Zaragoza la celebración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya. La Comisión Nacional, que se constituirá próximamente, coordinará diversas actividades, incluyendo exposiciones a nivel nacional, publicaciones, talleres creativos y simposios para acercar la figura de Goya al público. Un equipo de comisarios liderado por Concha Lomba Serrano será responsable del diseño de esta programación. Esta conmemoración busca profundizar en el legado del famoso pintor español y fomentar su apreciación entre diferentes audiencias. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/el-ministerio-de-cultura-presenta-en-zaragoza-la-celebracion-del-bicentenario-del-fallecimiento-de-goya/.

La Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya se prepara para dar inicio a una serie de actividades que celebrarán la vida y obra del célebre pintor español. La sesión constitutiva de esta comisión se llevará a cabo en breve, marcando el comienzo de un evento que promete ser significativo en el ámbito cultural.

El Ministerio de Cultura ha designado un equipo de comisarios compuesto por Concha Lomba Serrano, Alfonso Palacio, Eva Alquézar y Rocío García Ipiña. Este grupo será responsable del diseño y la programación de las actividades que formarán parte de la celebración.

Actividades programadas

A lo largo del territorio nacional, se llevarán a cabo diversas exposiciones, publicaciones especializadas, talleres creativos, trabajos audiovisuales, simposios y congresos. Estas iniciativas están destinadas a profundizar en la figura de Goya y a acercar su legado artístico a un público amplio.

El objetivo es no solo rendir homenaje al maestro aragonés, sino también fomentar un mayor conocimiento y apreciación de su obra entre las nuevas generaciones. La conmemoración busca involucrar tanto a expertos como a aficionados al arte en un diálogo enriquecedor acerca del impacto cultural que Goya ha tenido en la historia del arte.

Puntos clave de la celebración

Las actividades planificadas abarcarán todo el país y ofrecerán una variedad de enfoques sobre la vida y obra de Goya. Desde exposiciones interactivas hasta conferencias académicas, cada evento estará diseñado para atraer diferentes públicos y facilitar un acceso más amplio al arte.

Con esta celebración, el Ministerio de Cultura espera no solo recordar el legado de uno de los grandes maestros españoles, sino también inspirar a futuras generaciones a explorar su rica herencia cultural.