Lisa Su inspira a la clase de 2026 en su discurso de graduación en MIT

jueves 04 de junio de 2026 , 13:11h

La CEO de Advanced Micro Devices, Lisa Su, dirigió un emotivo discurso a la Clase de 2026 durante la ceremonia de graduación, enfatizando que “la tecnología en sí misma no decide cómo será el futuro”.

Su mensaje resonó con los graduados mientras compartía su experiencia personal en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde comenzó su viaje académico en 1986. Desde sus humildes comienzos como estudiante de 17 años, Su recordó cómo se sintió abrumada por la competencia y la complejidad de las materias, especialmente al enfrentarse a problemas desafiantes en sus clases iniciales.

“Recuerdo mirar esos primeros conjuntos de problemas y pensar… esto es realmente difícil”, confesó Su. A pesar de las dificultades, destacó la importancia del trabajo colaborativo y cómo MIT fomenta un ambiente donde los estudiantes son empujados más allá de sus límites.

Un viaje transformador

Su también habló sobre su participación en el programa UROP (Undergraduate Research Opportunities Program), que le permitió trabajar en investigación real, lo que resultó ser un punto de inflexión en su vida. “Fue increíble dar mis primeros pasos en un laboratorio y empezar a construir dispositivos”, comentó, recordando su asombro al descubrir el potencial de la tecnología a microescala.

A medida que avanzaba en su carrera académica, Su tuvo la oportunidad de trabajar con el profesor Dimitri Antoniadis, quien se convirtió en su mentor durante su doctorado. “Esa fue la etapa donde realmente aprendí a resolver problemas”, explicó. La experiencia le permitió evolucionar desde una estudiante inexperta hasta convertirse en una investigadora activa que contribuía al avance del campo.

Lecciones para el futuro

En su discurso, Su subrayó que MIT no solo enseña física semiconductora, sino que también inculca valores fundamentales como Mens et manus, o mente y mano. Esta filosofía resuena profundamente con los graduados, instándolos a pensar críticamente y a perseverar ante los desafíos.

Al reflexionar sobre su trayectoria profesional posterior a MIT, Su mencionó su tiempo en IBM y cómo enfrentó nuevos retos en una empresa masiva. “La ingeniería no se preocupa por tu edad; se centra en si tus ideas funcionan”, afirmó. Este principio la guió cuando asumió el cargo de CEO en AMD hace doce años, donde tuvo que tomar decisiones audaces para revitalizar la compañía.

El papel del ingeniero en la era actual

A medida que concluyó su discurso, Su abordó las transformaciones tecnológicas recientes y el impacto emergente de la inteligencia artificial (IA). Según ella, esta nueva ola tecnológica tiene el potencial no solo de acelerar descubrimientos científicos sino también de transformar sectores vitales como la medicina.

“La IA puede ayudar a los médicos y investigadores a ofrecer atención personalizada,” dijo Su, destacando cómo esta herramienta podría cambiar radicalmente los resultados para pacientes necesitados. Sin embargo, enfatizó que “la tecnología no decide qué problemas vale la pena resolver; eso es responsabilidad nuestra”.

Cierre inspirador

Dirigiéndose directamente a los graduados, Su les instó a ser ambiciosos al elegir sus desafíos futuros: “Corre hacia los problemas más difíciles”. También agradeció a las familias presentes por su apoyo incondicional durante el recorrido académico de sus hijos.

Finalmente, dejó un mensaje alentador: “Recuerden que algún día estarán nuevamente frente a situaciones desconocidas; han superado esto antes. ¡Vayan y descúbranlo!”

Con estas palabras inspiradoras, Lisa Su cerró su discurso congratulando calurosamente a la Clase de 2026 por sus logros y por estar listos para enfrentar un futuro lleno de posibilidades.