Campamentos científicos de verano en el MUNCYT de Alcobendas

jueves 04 de junio de 2026 , 13:02h

El MUNCYT de Alcobendas ofrece "Verano en MUNCYT", un programa de campamentos científicos para niños de 1.º de Educación Infantil a 6.º de Primaria, del 22 de junio al 4 de septiembre de 2026. Este programa incluye talleres, juegos y experimentos que fomentan la curiosidad y el aprendizaje lúdico en disciplinas como química, biología y física. Los participantes se agruparán por edades y realizarán actividades guiadas por educadores del museo. Las inscripciones se realizan por correo electrónico y están limitadas a grupos reducidos para una atención personalizada. Más información disponible en la web del museo.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) se une al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) para presentar una nueva edición del programa “Verano en MUNCYT”. Este campamento científico, dirigido a niños y niñas, tendrá lugar en la sede de Alcobendas desde el 22 de junio hasta el 4 de septiembre de 2026, con un horario establecido de 8:00 a 14:00 horas.

El programa está diseñado para aquellos pequeños que han cursado desde 1.º de Educación Infantil hasta 6.º de Educación Primaria durante el curso escolar 2025/2026. Su objetivo es acercar la ciencia y la tecnología de manera lúdica y participativa, ofreciendo actividades adaptadas a diferentes edades.

Ciencia para aprender jugando

“Verano en MUNCYT” brinda una oportunidad excepcional para que los más jóvenes se familiaricen con el conocimiento científico de forma entretenida. A través de esta experiencia educativa, los participantes desarrollarán su curiosidad, creatividad y pensamiento crítico mientras exploran el patrimonio cultural científico y tecnológico del museo.

El programa incluye una variedad de actividades como talleres, juegos científicos, experimentos, yincanas y visitas a las exposiciones permanentes y temporales del museo. Cada semana, los participantes tendrán la oportunidad de explorar disciplinas como química, biología, matemáticas, física o astronomía mediante actividades prácticas. Estas propuestas incluyen la construcción de modelos para entender fenómenos científicos o eclipses; experimentos sencillos que revelan reacciones químicas o propiedades materiales; dinámicas cooperativas; juegos científicos; así como actividades creativas como diseño de objetos y manualidades científicas.

Turnos semanales y grupos por edades

El programa se organiza en turnos semanales que se desarrollan de lunes a viernes, alternando entre dos itinerarios complementarios —Descubre I y Descubre II— a lo largo del verano. Los participantes se agrupan según su edad en tres categorías:

Electrones: 2.º ciclo de Educación Infantil

2.º ciclo de Educación Infantil Neutrones: 1.º, 2.º y 3.º de Educación Primaria

1.º, 2.º y 3.º de Educación Primaria Protones: 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria

Cada turno tiene un límite máximo de 34 participantes, organizados en grupos reducidos para asegurar una atención personalizada y fomentar la participación activa.

Cómo solicitar plaza

Para reservar una plaza en “Verano en MUNCYT”, es necesario enviar una solicitud al correo electrónico [email protected], incluyendo un número de teléfono de contacto. Las solicitudes serán atendidas por orden riguroso de recepción.

Una vez aceptada la solicitud, la inscripción se formaliza mediante un pago por transferencia bancaria que debe justificarse dentro de un plazo máximo de tres días naturales. La plaza quedará confirmada tras verificar el pago correspondiente.

Toda la información sobre “Verano en MUNCYT” está disponible en la web del Museo.