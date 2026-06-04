El Gobierno lanza cinco nodos para impulsar la inteligencia artificial en toda España

jueves 04 de junio de 2026 , 12:58h

El Gobierno de España ha ampliado las capacidades de la Factoría de Inteligencia Artificial del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) mediante la creación de cinco nodos sectoriales en colaboración con centros tecnológicos de distintas regiones. Esta iniciativa, respaldada por una inversión de 2,7 millones de euros, busca fomentar la adopción y desarrollo de la inteligencia artificial en sectores clave como salud, energía, agricultura y finanzas. Los nodos facilitarán la conexión entre empresas y recursos tecnológicos, promoviendo soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades específicas de cada sector. Se planean eventos para involucrar a pymes y agentes sectoriales en el proceso.

El Gobierno de España ha dado un paso significativo en el desarrollo de la Factoría de Inteligencia Artificial del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación. Esta iniciativa se materializa con la creación de cinco nodos sectoriales que extenderán las capacidades y recursos tecnológicos y científicos a lo largo del país.

La puesta en marcha de estos nodos es impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. La estrategia involucra una colaboración entre cinco centros tecnológicos: el Instituto Tecnológico de Informática (ITI) en Valencia, la Fundación CTIC en Asturias, Eurecat en Cataluña, el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y Tecnalia en el País Vasco.

Nodos Sectoriales y su Función

Estos nodos están diseñados para fomentar la adopción, desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en sectores clave como salud, farmacéutica, biotecnología, energía, agricultura, clima, economía azul, finanzas y medios de comunicación. Cada centro asumirá un rol específico: ITI liderará el nodo de Finanzas y Legal; CTIC se encargará del nodo de Agricultura, Clima y Economía Azul; Eurecat gestionará Comunicación y Medios; ITG se enfocará en Energía; mientras que Tecnalia atenderá Salud, Pharma y Biotech.

El Ministerio ha destinado una inversión total de 2,7 millones de euros para poner en marcha estos nodos a través del Consorcio AI4ES. Este consorcio cuenta con personalidad jurídica propia y tiene como misión desarrollar tecnologías basadas en inteligencia artificial y datos.

Impulso a PYMES y Eventos Programados

Los nodos sectoriales no solo buscan impulsar grandes industrias, sino también facilitar la adopción de IA entre pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se espera que estas estructuras actúen como plataformas para identificar necesidades específicas dentro de cada sector económico, promoviendo soluciones adaptadas que impacten positivamente los procesos productivos.

El primer evento relacionado con esta iniciativa se llevará a cabo el próximo 16 de junio. Se tratará de un workshop online abierto a todos los agentes involucrados en los sectores estratégicos. Este encuentro servirá como presentación del programa y permitirá recoger las inquietudes iniciales para abordar los retos sectoriales. Además, está previsto realizar un evento híbrido en Barcelona antes del cierre del año, que incluirá talleres para fomentar el networking entre PYMES.