Amazon Music revela artistas para Primavera Sound Barcelona 2026 en directo

jueves 04 de junio de 2026 , 12:54h

Amazon Music ha revelado el cartel de artistas para la retransmisión en directo del Primavera Sound Barcelona 2026, que se llevará a cabo del 4 al 6 de junio en el Parc del Fòrum. Entre los artistas confirmados se encuentran The Cure, Doja Cat, Gorillaz, Skrillex y muchos más. Este evento, patrocinado por CUPRA y Levi’s®, permitirá a los fans disfrutar de tres días de música en vivo a través de la app de Amazon Music, Fire TV, Twitch y Prime Video. Las entradas están agotadas, pero la retransmisión promete conectar a miles de aficionados con sus artistas favoritos desde cualquier parte del mundo. Para más detalles sobre la retransmisión, visita el enlace proporcionado.

Amazon Music ha revelado el cartel de artistas que participarán en la retransmisión en directo del Primavera Sound Barcelona, un evento que se llevará a cabo del 4 al 6 de junio en el Parc del Fòrum. Este año, la plataforma de streaming producirá y emitirá por quinto año consecutivo las actuaciones de la 24ª edición del festival.

La retransmisión, que cuenta con el patrocinio de CUPRA y Levi’s®, ofrecerá a los aficionados tres días completos de música en vivo, presentando a algunos de los artistas más destacados a nivel mundial. Entre los nombres confirmados se encuentran: Alex G, Addison Rae, Amaarae, Bad Gyal, Big Thief, The Cure, Doja Cat, Father John Misty, Geese, Gorillaz, Little Simz, Mac DeMarco, Men I Trust, Skrillex y The xx, entre otros.

Novedades y merchandising exclusivo

Una de las sorpresas para este año es la posibilidad de adquirir artículos de merchandising exclusivos durante la actuación en directo de Doja Cat. Los fans podrán comprar camisetas, sudaderas y otros productos a través de Amazon Music.

El Primavera Sound Barcelona 2026 promete ser un evento memorable con una alineación impresionante que incluye figuras destacadas del rock, pop y electrónica. Con entradas agotadas por segundo año consecutivo, decenas de miles de fanáticos se darán cita en el Parc del Fòrum. Para aquellos que no puedan asistir en persona, Amazon Music ofrecerá una cobertura completa a través de su app y plataformas como Fire TV, Twitch y Prime Video.

Cobertura global y eventos destacados

Este festival se suma a una serie de eventos musicales transmitidos por Amazon Music en 2026. La plataforma ha sido responsable de llevar al público experiencias únicas como el histórico livestream “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más” de Bad Bunny en Puerto Rico y el Stagecoach Festival desde California.

Los interesados podrán disfrutar del Primavera Sound Barcelona 2026 en directo a través de la app de Amazon Music y otros canales los días 4, 5 y 6 de junio. Para más detalles sobre la retransmisión, visite este enlace.