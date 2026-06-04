LO ÚLTIMO, ACCESORIOS, EMPRESAS Ampliar ASUS y ROG presentan innovadores monitores en Computex 2026 Redacción Más artículos de este autor Por jueves 04 de junio de 2026 , 12:50h





ASUS y Republic of Gamers han presentado una innovadora línea de monitores en Computex 2026, incluyendo los ROG OLED para esports y los Tandem RGB OLED. Destacan el ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, el primer monitor OLED para esports del mundo, y la serie ProArt Display 4K QD-OLED, ideal para creadores. Además, se lanzan soluciones portátiles como la serie ZenScreen y el monitor BE34WCGNK para videoconferencias. Estos productos prometen mejorar la experiencia de juego y productividad con tecnología avanzada y un diseño optimizado. TAIPEI, Taiwán, 1 de junio de 2026 — En el marco de Computex 2026, ASUS y Republic of Gamers (ROG) han desvelado una innovadora gama de monitores destinados a los entusiastas del gaming, la creación de contenido y la productividad en entornos híbridos. Entre las novedades se encuentran los monitores ROG Tandem RGB OLED PG32UCWM y PG27UCWM, que incorporan tecnología RGB Stripe Pixel OLED, prometiendo experiencias visuales inigualables para los jugadores. Además, ROG ha presentado el Strix OLED XG259QWPG Ace, el primer monitor OLED diseñado específicamente para esports, que destaca por su refresco de 540Hz y un tiempo de respuesta de apenas 0.02 ms. Para los profesionales creativos, el ProArt Display PA32USD 4K QD-OLED se erige como la estrella de la presentación, ofreciendo una impresionante tasa de refresco de 240Hz y un brillo máximo de 1000 nits. Los trabajadores híbridos también encontrarán soluciones prácticas en la serie ZenScreen de ASUS (Duo, OLED, Color ePaper), que facilitan la productividad mediante configuraciones de pantalla dual. Asimismo, el monitor BE34WCGNK para videoconferencias se presenta como una herramienta ideal para reuniones, gracias a su webcam HD integrada y funciones optimizadas para Microsoft Teams. Novedades en Monitores ROG Los nuevos monitores ROG no solo destacan por sus especificaciones técnicas avanzadas, sino también por su enfoque en la durabilidad y protección contra el burn-in. La función mejorada OLED Care Pro incluye un sensor Neo Proximity actualizado con cinco niveles ajustables de sensibilidad al movimiento y un temporizador automático que varía entre uno y quince minutos. Esto garantiza una detección más precisa y prolonga la vida útil del panel. Además, los modelos ROG Swift OLED PG27UCWM, PG32UCWM y Strix OLED XG259QWPG Ace están equipados con tecnología GaNFET en su diseño de alimentación eléctrica, lo que optimiza la disipación del calor. Como resultado, se logra reducir hasta un 35% el calor residual en los puntos más críticos del sistema y disminuir en un 10% la temperatura del ventilador, todo ello sin comprometer el rendimiento. La noticia en cifras Característica Valor Tasa de refresco del ROG Strix OLED XG259QWPG Ace 540Hz Tiempo de respuesta del ROG Strix OLED XG259QWPG Ace 0.02ms Tasa de refresco del ProArt Display PA32USD 4K QD-OLED 240Hz Brillo máximo del ProArt Display PA32USD 4K QD-OLED 1000 nits No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

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