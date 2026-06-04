El Gobierno lanza una estrategia para digitalizar el transporte en España

jueves 04 de junio de 2026 , 12:46h

El Gobierno de España ha presentado la estrategia del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), una iniciativa que busca transformar digitalmente el sistema de transporte en el país. El EDIM conectará información sobre viajeros y mercancías, mejorando la coordinación entre diferentes medios de transporte y optimizando servicios. Esta infraestructura permitirá un intercambio efectivo de datos entre administraciones públicas y operadores, facilitando una movilidad más sostenible y eficiente. Con el EDIM, se espera reducir tiempos de desplazamiento y ofrecer a los ciudadanos información actualizada para tomar mejores decisiones en sus trayectos. La estrategia marca un avance significativo hacia un sistema de movilidad moderno e integrado en España.

El Gobierno de España ha dado un paso significativo hacia la modernización del sistema de transporte nacional con el lanzamiento de la estrategia del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM). Esta iniciativa tiene como objetivo conectar toda la información relacionada con el transporte en el país, integrando datos sobre viajeros y mercancías provenientes de administraciones públicas, operadores y gestores. Se prevé que esta infraestructura estratégica marque un hito en la transformación digital del sector.

La estrategia del EDIM no solo establecerá las bases para el desarrollo de una infraestructura de datos, sino que también mejorará los servicios de transporte mediante una mayor coordinación entre trenes, aviones, autobuses y otros medios. Esto se traducirá en una reducción de los tiempos de desplazamiento, una mejor medición del impacto medioambiental y la creación de nuevos servicios para los ciudadanos.

Presentación y objetivos

La presentación oficial tuvo lugar en Madrid, donde se delineó la hoja de ruta que guiará el desarrollo de este instrumento digital público. La iniciativa será liderada por el Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible (MITMS), en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (MTDFP). Este evento marca el cierre del proceso de definición de la estrategia del EDIM, que ha incorporado las conclusiones obtenidas durante una consulta pública reciente.

Concebido como un proyecto nacional y respaldado por el artículo 13 de la Ley 9/2025 sobre Movilidad Sostenible, el EDIM permitirá por primera vez conectar toda la información relacionada con movilidad. Esto facilitará el intercambio de datos entre diversas entidades para optimizar el funcionamiento del sistema en su conjunto. Con esta medida, España se posiciona a la vanguardia europea en cuanto al desarrollo de espacios de datos aplicados a sectores clave.

Compromiso con la sostenibilidad

Durante el evento, María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, enfatizó que hoy se concluye una fase crucial pero también inicia otra igualmente importante: la implementación operativa. “Este es solo el primer paso para desplegar una plataforma que mejorará los servicios”, afirmó González Veracruz. Además, destacó que no se trata solo de presentar un plan, sino también una nueva forma de aprovechar la tecnología para mejorar la vida cotidiana a través de la movilidad.

Sara Hernández del Olmo, secretaria general de Movilidad Sostenible, subrayó que el futuro debe ser más sostenible e inteligente. La estrategia representa un avance decisivo hacia un sistema más eficiente y centrado en las personas. “La movilidad del siglo XXI depende también de nuestra capacidad para compartir información”, indicó Hernández del Olmo.

Beneficios directos para los ciudadanos

Una vez implementado, el EDIM promete tener un impacto inmediato en los ciudadanos al mejorar los servicios públicos relacionados con el transporte. Se espera una mayor coordinación entre diferentes medios y una disponibilidad constante de información actualizada. Esto facilitará decisiones más informadas sobre desplazamientos y contribuirá a reducir los tiempos necesarios para realizar trayectos.

Además, impulsará nuevos servicios digitales adaptados a las necesidades individuales y fomentará una movilidad más sostenible mediante la reducción de emisiones. En definitiva, el EDIM busca construir un sistema más eficiente y accesible que responda adecuadamente a las demandas actuales.

La División de Estudios y Tecnología del Transporte, junto con el Centro de Referencia de Espacios de Datos (CRED), han sido fundamentales en este proceso al analizar el ecosistema actual y definir un modelo estratégico claro. La participación pública ha sido clave para ajustar y consolidar esta estrategia innovadora.