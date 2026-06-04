LO ÚLTIMO, ACCESORIOS, ACTUALIDAD Ampliar ROG de ASUS celebra 20 años de innovación en Computex 2026 con experiencias interactivas Redacción Más artículos de este autor Por jueves 04 de junio de 2026 , 12:40h





ASUS Republic of Gamers (ROG) celebra su 20 aniversario en Computex 2026 con una experiencia inmersiva en el ROG Lab, donde se presentan innovaciones icónicas y productos de edición limitada. El evento destaca la evolución de ROG a lo largo de dos décadas, mostrando hardware de última generación y experiencias interactivas centradas en la inteligencia artificial y el juego inmersivo. ROG ha sido galardonado con múltiples premios en los Computex Best Choice Awards 2026, incluyendo un Golden Award para el ROG G1000 Edition 20. Este hito reafirma el compromiso de ROG con la innovación en tecnología de juegos y experiencias de usuario avanzadas. TAIPEI, Taiwan, 2 de junio de 2026 — La marca ASUS Republic of Gamers (ROG) conmemora su 20º aniversario en Computex 2026, presentando una exhibición inmersiva que abarca tecnologías definitorias del legado, productos de edición limitada y experiencias de juego experimentales que exploran el futuro de la interacción, la creatividad y el rendimiento. El evento se centra en la experiencia ROG Lab, que fue presentada por primera vez el año pasado. El stand de ROG en Computex 2026 reúne el pasado, presente y futuro de la marca a través de instalaciones interactivas, hardware para entusiastas, experiencias impulsadas por inteligencia artificial y actividades centradas en la comunidad. La presentación incluye el lanzamiento de la línea Edition 20, destacando cómo dos décadas de innovación continúan dando forma a la próxima generación de tecnología y cultura del gaming. Innovaciones y reconocimientos en el evento A lo largo de los últimos 20 años, ROG ha desafiado constantemente los límites del rendimiento, diseño y experiencia del usuario. Desde pioneros en componentes para entusiastas hasta redefinir laptops para juegos, pantallas y ecosistemas inmersivos, ROG celebra este legado mientras revela las tecnologías y conceptos que marcarán el futuro del gaming. En esta ocasión, ROG ha sido galardonada con múltiples premios en los Awards Best Choice 2026, abarcando categorías como tecnología inmersiva y hardware para entusiastas. Estos reconocimientos subrayan el liderazgo continuo de ROG en innovación para gamers apasionados y experiencias de usuario de próxima generación. Premios destacados Entre los productos premiados se encuentran: ROG G1000 Edition 20 — Premio Oro en Tecnología Gaming e Inmersiva

— Premio Oro en Tecnología Gaming e Inmersiva ROG Zephyrus Duo (2026) — Premio Best Choice en la categoría de Tecnología Gaming e Inmersiva

— Premio Best Choice en la categoría de Tecnología Gaming e Inmersiva ROG Flow Z13 KJP (2026) — Premio Best Choice en la categoría de Tecnología Gaming e Inmersiva

— Premio Best Choice en la categoría de Tecnología Gaming e Inmersiva ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 — Premio Best Choice en Computadoras y Sistemas

— Premio Best Choice en Computadoras y Sistemas ROG Rapture GT-BN98 Pro — Premio Best Choice en Tecnología Gaming e Inmersiva

— Premio Best Choice en Tecnología Gaming e Inmersiva ROG Cetra Open Wireless — Premio Best Choice en Otras Aplicaciones A medida que ROG sigue innovando, su compromiso con la excelencia en el mundo del gaming se reafirma una vez más durante este significativo aniversario. La noticia en cifras Cifra Descripción 20 Años de celebración del ROG 2026 Año del evento Computex Múltiples Premios recibidos en Computex Best Choice Awards 6 Número de productos premiados destacados en la noticia No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

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