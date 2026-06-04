ROG de ASUS celebra 20 años de innovación en Computex 2026 con experiencias interactivas

TAIPEI, Taiwan, 2 de junio de 2026 — La marca ASUS Republic of Gamers (ROG) conmemora su 20º aniversario en Computex 2026, presentando una exhibición inmersiva que abarca tecnologías definitorias del legado, productos de edición limitada y experiencias de juego experimentales que exploran el futuro de la interacción, la creatividad y el rendimiento.
El evento se centra en la experiencia ROG Lab, que fue presentada por primera vez el año pasado. El stand de ROG en Computex 2026 reúne el pasado, presente y futuro de la marca a través de instalaciones interactivas, hardware para entusiastas, experiencias impulsadas por inteligencia artificial y actividades centradas en la comunidad. La presentación incluye el lanzamiento de la línea Edition 20, destacando cómo dos décadas de innovación continúan dando forma a la próxima generación de tecnología y cultura del gaming.
Innovaciones y reconocimientos en el evento
A lo largo de los últimos 20 años, ROG ha desafiado constantemente los límites del rendimiento, diseño y experiencia del usuario. Desde pioneros en componentes para entusiastas hasta redefinir laptops para juegos, pantallas y ecosistemas inmersivos, ROG celebra este legado mientras revela las tecnologías y conceptos que marcarán el futuro del gaming.
En esta ocasión, ROG ha sido galardonada con múltiples premios en los Awards Best Choice 2026, abarcando categorías como tecnología inmersiva y hardware para entusiastas. Estos reconocimientos subrayan el liderazgo continuo de ROG en innovación para gamers apasionados y experiencias de usuario de próxima generación.
Premios destacados
Entre los productos premiados se encuentran:
- ROG G1000 Edition 20 — Premio Oro en Tecnología Gaming e Inmersiva
- ROG Zephyrus Duo (2026) — Premio Best Choice en la categoría de Tecnología Gaming e Inmersiva
- ROG Flow Z13 KJP (2026) — Premio Best Choice en la categoría de Tecnología Gaming e Inmersiva
- ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 — Premio Best Choice en Computadoras y Sistemas
- ROG Rapture GT-BN98 Pro — Premio Best Choice en Tecnología Gaming e Inmersiva
- ROG Cetra Open Wireless — Premio Best Choice en Otras Aplicaciones
A medida que ROG sigue innovando, su compromiso con la excelencia en el mundo del gaming se reafirma una vez más durante este significativo aniversario.
La noticia en cifras
|Cifra
|Descripción
|20
|Años de celebración del ROG
|2026
|Año del evento Computex
|Múltiples
|Premios recibidos en Computex Best Choice Awards
|6
|Número de productos premiados destacados en la noticia