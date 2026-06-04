ASUS Implementa Plataforma de IA de NVIDIA para Acelerar Generación de Ingresos

ASUS adopta la plataforma NVIDIA DSX AI Factory para acelerar los ingresos
En un movimiento estratégico hacia la innovación, ASUS ha integrado la plataforma NVIDIA DSX AI Factory, ofreciendo una solución integral de inteligencia artificial que abarca desde el diseño hasta la implementación. Este avance tiene como objetivo principal acelerar la generación de tokens y fomentar la adopción de IA en el ámbito empresarial.
Entre las características destacadas de esta nueva infraestructura se encuentra la capacidad de acelerar la generación de tokens. ASUS ha desarrollado una infraestructura de IA a escala de rack, diseñada específicamente para reducir el tiempo necesario para alcanzar el primer token. Esto representa un paso significativo en la optimización de procesos dentro del sector tecnológico.
Fortaleciendo la memoria contextual y facilitando la adopción empresarial
Otro aspecto relevante es el fortalecimiento de la memoria contextual. La compañía ha implementado arquitecturas de almacenamiento y datos de alto rendimiento, optimizadas para mejorar la inferencia escalable en IA, lo que promete un rendimiento superior en las aplicaciones empresariales.
Además, ASUS está enfocada en habilitar la adopción de IA empresarial. Esto se logra mediante flujos de trabajo integrados que permiten interacciones multi-turno y capacidades agentivas, garantizando operaciones seguras e innovaciones aplicables a diversas industrias.