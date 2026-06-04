MIT lanza club para fomentar la educación STEM en estudiantes de K-12

jueves 04 de junio de 2026 , 12:39h

Un nuevo club estudiantil en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) está marcando un hito en la promoción de la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para estudiantes de K-12. Este grupo, compuesto por exalumnos de FIRST Robotics, se ha propuesto enriquecer la experiencia educativa a través de actividades prácticas y dinámicas.

La historia comenzó cuando un equipo de estudiantes del MIT llegó a un torneo nacional de robótica con su robot, llamado Timbot. Sin embargo, el dispositivo no funcionaba como se esperaba durante la demostración en la Copa de Gobernadores de Estados Unidos, un evento que reúne a equipos de robótica de secundaria de todos los estados. A pesar de los contratiempos técnicos relacionados con el Wi-Fi, el equipo se sentó en el suelo y trabajó para solucionar los problemas. Tras una hora de esfuerzo, Timbot volvió a funcionar, lanzando bolas de espuma tal como estaba diseñado.

“Se convirtió en un gran momento”, recuerda Lily Sand, estudiante de primer año. “Decidimos conectar el robot con un cable Ethernet largo en lugar de usar Wi-Fi, y muchos estudiantes se sorprendieron: ‘¡Nosotros hacemos eso también!’ Fue una buena conexión.”

Conectando generaciones a través de la robótica

El objetivo principal del club FIRSTxMIT, fundado al inicio del año académico, es vincular a los jóvenes estudiantes con el mundo de la robótica. Todos sus miembros son exalumnos del programa FIRST Robotics, una organización sin fines de lucro que busca inspirar el interés por STEM mediante competencias y programas basados en equipos.

FIRST tiene profundas raíces en MIT; fue establecido por Dean Kamen junto al fallecido profesor Woodie Flowers, pionero en educación práctica en diseño ingenieril. Desde 1992, este programa ha permitido a los estudiantes aprender no solo sobre diseño y construcción, sino también sobre valores como el “profesionalismo amable”, promoviendo trabajo colaborativo y respeto incluso en entornos competitivos.

Los exalumnos suelen sentir un fuerte apego hacia FIRST y desean seguir involucrados. Debbie Ang, cofundadora del club, continúa mentorizando al equipo de su escuela secundaria en Nueva Hampshire. Junto a Perry Han, también cofundador y estudiante sophomore en MIT, decidieron crear FIRSTxMIT tras notar que aunque MIT había sido el lugar donde nació FIRST, no existía una organización formal para los exalumnos dentro del campus.

Un impacto significativo desde MIT

La participación en FIRST es considerada casi un símbolo cultural entre los estudiantes del MIT; se estima que entre el 15% y 20% de los estudiantes actuales han participado en este programa. Con esta premisa, Ang y Han colaboraron con Trinidad Carney, directora asociada de admisiones del MIT y enlace con FIRST Robotics, para lanzar FIRSTxMIT bajo el auspicio del Centro Edgerton. Su primera actividad atrajo a 185 estudiantes interesados.

Desde entonces, el club ha organizado encuentros para exalumnos de New England FIRST; colaborado con la escuela primaria Josiah Quincy en Boston para iniciar una liga de robótica LEGO; actuado como jueces en competiciones locales; y asistido a la Oficina de Admisiones del MIT con actividades promocionales. Carney destaca que otras universidades han mostrado interés por conocer cómo MIT logró establecer un club tan exitoso.

Uno de sus proyectos más ambiciosos fue construir Timbot durante tres días durante el Periodo de Actividades Independientes en enero. El desafío "Robot in 3 Days" (Ri3D) consiste en diseñar un robot al nivel del FIRST Robotics Competition en solo 72 horas. Esta hazaña normalmente requeriría seis semanas para un equipo escolar promedio.

Inspirando futuros líderes STEM

A lo largo del evento Governors Cup, donde se reunieron líderes gubernamentales y educativos para resaltar la importancia del apoyo estatal a la educación STEM, los miembros del club tuvieron la oportunidad no solo de demostrar Timbot sino también interactuar con jóvenes estudiantes e influir positivamente sobre ellos.

Entre las personalidades que visitaron el stand del MIT estuvo la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, quien enfatizó la necesidad crucial de fomentar la educación STEM desde K-12. “Fue muy alentador escuchar su apoyo”, comentó Sand.

A medida que avanzan hacia el futuro, Han y Ang tienen planes para refinar aún más las metas organizativas del club. La idea es potenciar iniciativas que faciliten oportunidades prácticas a otros estudiantes: “Queremos poner un robot en manos de tantos alumnos como sea posible”, afirma Han. “La ciencia no es solo teoría; es práctica.”

Tienen muchas ideas innovadoras por explorar; Han está interesado especialmente en promover créditos académicos para proyectos como Ri3D o facilitar oportunidades profesionales mediante redes alumni. Carney está convencida del impacto positivo que estos jóvenes están generando: “A pesar de venir cada uno desde diferentes orígenes y experiencias vitales diversas, trabajan juntos con respeto y generosidad. Están comprometidos con su misión y apasionados por crear oportunidades para otros”.