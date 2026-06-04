Óscar López lanza 162 millones en ayudas para impulsar la innovación tecnológica

jueves 04 de junio de 2026 , 12:37h

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas por más de 162 millones de euros destinado a impulsar la innovación en tecnologías duales. Este estímulo se lanzará en junio y busca crear infraestructuras de investigación y experimentación en áreas estratégicas como semiconductores, inteligencia artificial, y robótica. Las ayudas oscilarán entre 900.000 y 8 millones de euros, evaluándose según el potencial transformador de cada proyecto. Durante su intervención en el South Summit 2026, López destacó el crecimiento económico de España y la importancia de la inversión pública en tecnologías disruptivas. El evento reunirá a más de 7.000 startups e inversores para abordar el impacto de la inteligencia artificial en diversos sectores.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha revelado un ambicioso plan que destinará más de 162 millones de euros en ayudas durante el mes de junio. Este financiamiento está orientado a la creación de infraestructuras dedicadas a la investigación, ensayo y experimentación en tecnologías de uso dual. Según López, se trata de “un nuevo paquete de estímulo a la innovación” que busca fortalecer las capacidades industriales en áreas tecnológicas disruptivas y estratégicas como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), la computación cuántica, la conectividad y la robótica.

La presentación tuvo lugar en el marco del South Summit 2026, un evento global de emprendimiento celebrado en Madrid que reúne a instituciones públicas, startups, inversores y corporaciones con el fin de impulsar la innovación. Las ayudas estarán dirigidas a generar infraestructuras tanto en universidades públicas como en centros tecnológicos estatales y empresas privadas. Los montos de financiación oscilarán entre los 900.000 y 8 millones de euros, dependiendo del presupuesto presentado por cada proyecto.

Nuevas oportunidades para el sector tecnológico

López destacó que los proyectos serán evaluados según su potencial transformador, considerando aspectos como la solidez técnica y el impacto en el ecosistema regional. Además, se estipula que las iniciativas deberán ejecutarse dentro de un plazo de 24 meses tras la concesión.

Durante su intervención, el ministro subrayó los positivos resultados económicos que España ha obtenido recientemente, citando un informe de la OCDE que eleva las previsiones de crecimiento del país al 2,2% para 2026. “No es casualidad”, afirmó López, quien atribuyó este crecimiento a una apuesta nacional decidida por liderar las transformaciones ecológica y digital.

Apuesta por tecnologías disruptivas

López también hizo hincapié en cómo los fondos europeos han permitido invertir miles de millones en un ecosistema que mejora la competitividad del país. A través del programa Kit Digital, se ha logrado digitalizar a un millón de pymes y autónomos. “Hoy España atrae inversiones gracias no solo al talento, sino también a contar con infraestructuras adecuadas y energía limpia”, agregó.

El ministro defendió firmemente la inversión pública en tecnologías emergentes como las DeepTech o cuánticas, donde aún es difícil atraer capital privado. “Es el Estado emprendedor el que está apoyando estas startups para evitar su fuga al extranjero”, aseguró.

Inversiones estratégicas para el futuro

López recordó que existen Estrategias Nacionales enfocadas en Tecnologías Cuánticas e Inteligencia Artificial con inversiones previstas de 800 millones y 1.500 millones, respectivamente. Estas iniciativas están posicionando a España como líder mundial en estos campos: “Vamos a ser líderes en tecnologías cuánticas; tenemos el mejor talento y las mejores infraestructuras”, pronosticó.

En cuanto a IA, mencionó diversas inversiones educativas y programas destinados a atraer expertos internacionales. También destacó la presencia de dos factorías europeas dedicadas a esta tecnología en España y expresó su confianza en que pronto habrá una gigafactoría europea ubicada en el país.

Sigue avanzando hacia un futuro innovador

López concluyó enfatizando que hay una gran ambición y una oportunidad inmensa para España: “Estamos construyendo un modelo de IA humanista y confiable”.

South Summit: Un encuentro clave para emprendedores

El South Summit Madrid se presenta como uno de los eventos más relevantes organizados por esta plataforma, con un aporte gubernamental de 800.000 euros. Durante este año, se espera reunir del 3 al 5 de junio a más de 7.000 startups y más de 2.000 inversores, centrándose especialmente en cómo la innovación puede mejorar vidas, incluyendo temas relacionados con personas con discapacidad.

Aparte del enfoque general sobre inteligencia artificial, este año se introducirá un vertical específico sobre Defense & AI, donde participará la OTAN mediante DIANA, su aceleradora dedicada a innovaciones defensivas.

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