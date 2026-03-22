Nuevas oportunidades para la innovación empresarial con IA en Murcia

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:23h

El Gobierno regional de Murcia impulsa la innovación empresarial mediante una jornada dedicada a la Inteligencia Artificial (IA) el 24 de abril. Organizada por la Consejería de Empresa, esta sesión mostrará aplicaciones prácticas de la IA generativa en áreas como ideación y gestión de proyectos. Los directivos y responsables de I+D podrán conocer herramientas concretas para mejorar sus procesos innovadores. Además, se presentará un programa piloto para sistematizar la generación de proyectos innovadores. La inscripción está abierta hasta el 23 de abril en la sede electrónica del Instituto de Fomento.

La Consejería de Empresa ha anunciado la celebración de una jornada el próximo 24 de abril, donde se presentarán aplicaciones concretas de la Inteligencia Artificial generativa en áreas como la ideación, vigilancia tecnológica, prototipado y gestión de proyectos.

Este evento incluirá la introducción de un programa piloto diseñado para ayudar a las empresas a sistematizar la generación de proyectos innovadores mediante una metodología práctica.

Nueva iniciativa para impulsar la innovación

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), en colaboración con el Servicio de Empresa e Innovación en el Mediterráneo Español (Seimed), está organizando esta jornada con el objetivo de acercar a las empresas locales el potencial que ofrece la Inteligencia Artificial generativa aplicada a la innovación. La actividad está orientada principalmente a directivos y responsables de innovación e I+D, independientemente del sector al que pertenezcan.

Durante la sesión, Ángel Alba, representante de Innolandia.es, compartirá su experiencia sobre innovación aumentada y presentará herramientas específicas que refuercen diversas fases del proceso innovador. El enfoque será claro y práctico, alineado con las necesidades reales de las organizaciones que buscan integrar la IA con un método efectivo y una visión empresarial clara.

Un programa piloto para empresas regionales

Además, se dará a conocer un programa piloto exclusivo dirigido a empresas regionales interesadas en sistematizar sus procesos de generación de proyectos innovadores mediante un aprendizaje práctico. Este esfuerzo por parte del Gobierno regional busca facilitar el acceso a nuevas tecnologías y asegurar su integración efectiva en los procesos innovadores, transformando así estas incorporaciones en resultados tangibles y oportunidades de crecimiento empresarial.

Joaquín Gómez, director del Info, enfatizó que “la innovación empresarial hoy requiere mayor capacidad para anticiparse, agilidad para transformar ideas en proyectos y herramientas que conviertan el conocimiento en oportunidades reales”. Gómez subrayó que “el objetivo del Gobierno regional es acompañar a las empresas murcianas en una incorporación útil de la IA, no como una tendencia pasajera, sino como un motor para mejorar la innovación, tomar decisiones más acertadas y competir con mayor fortaleza en un entorno cada vez más exigente”.

Inscripción abierta hasta el 23 de abril

Esta jornada se desarrolla en un contexto donde organismos internacionales han destacado que la IA generativa puede ofrecer mejoras significativas en productividad e innovación dentro del ámbito empresarial. Sin embargo, su implementación debe estar respaldada por una estrategia clara orientada hacia usos específicos.

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 23 de abril, a través de la sede electrónica del Info.