Brother recibe tres Good Design Awards 2025 por sus impresoras

Brother, líder en soluciones de impresión y digitalización, ha sido galardonado con el Good Design Award 2025 por tres de sus impresoras más recientes. Con un total de 242 premios desde 1960, la compañía japonesa destaca por su compromiso con el diseño centrado en el cliente. Este reconocimiento no solo valora la estética y funcionalidad de los productos, sino también su impacto positivo en los consumidores y la sociedad. Entre los modelos premiados se encuentran las impresoras HL-L1240W, DCP-L1640W y DCP-J1260W. Para más información sobre estos productos y recursos adicionales, visita el sitio web de Brother. Tres impresoras de Brother reconocidas con el Good Design Award 2025 Descargar recursos Brother, una compañía japonesa especializada en soluciones de impresión, identificación y digitalización, ha sido galardonada con el prestigioso Good Design Award 2025 por tres de sus más recientes impresoras. Este reconocimiento se suma a un impresionante historial, ya que la empresa ha acumulado un total de 242 premios Good Design Awards desde su primera distinción en 1960. Este año marca el 33º año consecutivo en que Brother recibe este premio, continuando desde 1993. El Good Design Award no solo premia la estética y funcionalidad de los productos, sino que también evalúa su capacidad para aportar valor tanto a los consumidores como a la sociedad. El galardón reconoce el esfuerzo colectivo de todos los involucrados en el desarrollo del producto o servicio premiado. Compromiso con el diseño centrado en el cliente “Brother diseña sus productos con una filosofía centrada en el cliente, en línea con su espíritu corporativo 'At your side'", afirmó José Ramón Sanz, responsable de marketing de producto de Brother. “En el futuro, seguiremos esforzándonos por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y demás partes interesadas, manteniendo un enfoque en un diseño que ofrezca un gran valor”. A continuación se presentan los productos de Brother que han sido premiados en el Good Design Award 2025: Mono Laser Printer HL-L1240W / DCP-L1640W Inkjet Printer DCP-J1260W A través de estos logros, Brother reafirma su compromiso con la innovación y la calidad en el ámbito del diseño industrial. La noticia en cifras Cifra Descripción 242 Total de premios Good Design Awards ganados por Brother hasta este año. 1960 Año en que Brother ganó su primer Good Design Award. 33 Número de años consecutivos que Brother ha recibido el premio desde 1993. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

