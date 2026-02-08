Nueva Cámara exterior 2K+ Blink: seguridad avanzada para tu hogar

Blink ha lanzado la Cámara exterior 2K+, una innovadora solución de seguridad para el hogar que ofrece video en resolución 2K, zoom de 4x y un rendimiento mejorado en condiciones de poca luz. Esta cámara inalámbrica cuenta con audio bidireccional, detección inteligente de personas y vehículos, y notificaciones personalizables. Su diseño resistente a la intemperie y batería de larga duración garantizan un funcionamiento óptimo en cualquier entorno. Disponible en negro y blanco por 99.99€, esta cámara es ideal para quienes buscan mejorar la seguridad de su hogar con tecnología avanzada. Para más información, visita el enlace.

La seguridad del hogar ha dado un paso adelante con la llegada de la Cámara exterior 2K+ Blink. Este nuevo dispositivo, que se suma a la línea de cámaras 2K de Blink, promete ofrecer una experiencia visual mejorada gracias a su resolución de vídeo de 2K, un zoom de cuatro aumentos y un rendimiento optimizado en condiciones de poca luz. Además, cuenta con audio bidireccional que incluye cancelación de ruido y un sistema inteligente de detección que envía notificaciones sobre personas y vehículos, todo ello bajo un diseño resistente a las inclemencias del tiempo.

La Cámara exterior 2K+ Blink está diseñada para ser instalada en cualquier lugar, gracias a su batería de larga duración y su tecnología avanzada. La compañía ha desarrollado un chip de silicio personalizado que permite a la cámara funcionar eficientemente durante períodos prolongados. Este modelo no solo es ideal para exteriores, sino que también puede ser utilizado en interiores, adaptándose así a diversas necesidades de seguridad.

Calidad visual excepcional

Con una impresionante resolución de 2560 x 1440 píxeles, la Cámara exterior 2K+ Blink garantiza una calidad de imagen que permite verificar detalles importantes como entregas o identificar visitantes en la entrada. Su capacidad de zoom de 4x permite acercarse sin perder información crucial, lo que resulta fundamental para mantener la seguridad del hogar.

Una característica notable es su rendimiento en condiciones de baja luminosidad. Gracias a su visión en color, esta cámara puede capturar imágenes claras incluso con luz ambiental mínima antes de recurrir a la visión nocturna por infrarrojos. Esto proporciona tranquilidad a los usuarios al poder observar detalles relevantes durante toda la noche.

Inteligencia en detección y audio mejorado

La Cámara exterior 2K+ Blink también ofrece capacidades avanzadas de detección mediante un plan de suscripción opcional. Esta funcionalidad permite distinguir entre personas y vehículos, reduciendo las falsas alarmas provocadas por movimientos irrelevantes como ramas o pequeños animales. Así, los propietarios recibirán alertas únicamente sobre eventos significativos.

El sistema también incluye mejoras en el audio bidireccional, permitiendo una comunicación clara entre el usuario y quienes se encuentren cerca del dispositivo. Esta opción es especialmente útil para interactuar con visitantes o entregar instrucciones sin necesidad de estar físicamente presente.

Durabilidad garantizada

Impulsada por tecnología avanzada, la Cámara exterior 2K+ Blink promete hasta dos años de duración en su batería bajo condiciones normales. Su diseño resistente al agua y al polvo (clasificación IP65) asegura que el dispositivo mantenga su eficacia independientemente del clima. Con un aspecto elegante y compacto, este modelo se integra fácilmente tanto en exteriores como en interiores.

Disponibilidad y precios

Los interesados pueden adquirir la Cámara exterior 2K+ Blink, disponible en colores negro y blanco por un precio inicial de 99.99€. Este paquete incluye una cámara junto con un módulo básico de sincronización. Para aquellos que busquen almacenamiento local adicional, existe la opción de utilizar un modelo de sincronización 2 con unidad USB (se vende por separado). Además, con el plan de suscripción a Blink se ofrece almacenamiento ilimitado en la nube para eventos grabados durante hasta 30 días.

