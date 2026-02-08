LO ÚLTIMO, APLICACIONES, EMPRESAS Ampliar GeForce NOW lanza 24 nuevos juegos para celebrar su sexto aniversario Redacción Más artículos de este autor Por domingo 08 de febrero de 2026 , 11:07h





GeForce NOW celebra su sexto aniversario con una emocionante oferta de 24 nuevos juegos en febrero. La plataforma de streaming de NVIDIA, que ha acumulado más de 1,000 millones de horas de juego desde su lanzamiento, inicia el mes con 10 nuevos títulos disponibles esta semana, incluyendo "Delta Force" y "PUBG: BLINDSPOT". Los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de juego optimizada en múltiples dispositivos, sin necesidad de descargas largas. Este mes promete más sorpresas y lanzamientos para todos los fanáticos del gaming en la nube. Para más detalles, visita el enlace. Con motivo de su sexto aniversario, GeForce NOW inicia un mes de celebraciones que promete emocionantes novedades para los jugadores. Desde su lanzamiento, los miembros han acumulado más de 1.000 millones de horas de juego, y la fiesta apenas comienza. A lo largo de febrero, los usuarios podrán disfrutar de nuevos títulos, innovadoras formas de jugar en diversos dispositivos y más maneras de llevar el poder RTX a cada pantalla del hogar. Un Mes Lleno de Novedades La lista de juegos para este mes arranca con 24 nuevas incorporaciones. En esta semana se lanzan 10 juegos en la nube, destacando el debut de Delta Force, un título táctico del equipo Team Jade, así como el nuevo lanzamiento dentro del universo PUBG: PUBG: BLINDSPOT. Delta Force, ahora disponible en GeForce NOW, lleva a los jugadores a un entorno bélico donde deben realizar extracciones tácticas en diversas misiones. Con mapas extensos y vehículos a disposición, la estrategia y el trabajo en equipo son esenciales para superar las pruebas. Acción Táctica en la Nube En PUBG: BLINDSPOT, Krafton presenta una nueva experiencia en forma de shooter táctico 5v5. Este spin-off se centra en la coordinación del equipo y el uso estratégico del entorno para salir victoriosos en combates rápidos y dinámicos. La plataforma GeForce NOW asegura que la experiencia sea fluida, con gráficos nítidos impulsados por RTX, permitiendo a los jugadores disfrutar sin interrupciones ni largas descargas. La accesibilidad desde múltiples dispositivos es uno de sus mayores atractivos. Celebración Continua Para comenzar el mes festivo, aquí están las 10 nuevas adiciones disponibles: Indika (Lanzamiento nuevo en Xbox, disponible en Game Pass desde el 3 de febrero)

(Lanzamiento nuevo en Xbox, disponible en Game Pass desde el 3 de febrero) Menace (Lanzamiento nuevo en Steam y Xbox, disponible en Game Pass desde el 5 de febrero)

(Lanzamiento nuevo en Steam y Xbox, disponible en Game Pass desde el 5 de febrero) World of Warcraft: Burning Crusade Classic Anniversary Edition (Nuevo lanzamiento en Battle.net, desde el 5 de febrero)

(Nuevo lanzamiento en Battle.net, desde el 5 de febrero) PUBG: BLINDSPOT (Nuevo lanzamiento en Steam, disponible desde el 5 de febrero)

(Nuevo lanzamiento en Steam, disponible desde el 5 de febrero) Carmageddon: Rogue Shift (Nuevo lanzamiento en Steam, desde el 6 de febrero)

(Nuevo lanzamiento en Steam, desde el 6 de febrero) Delta Force (Steam)

(Steam) Fallout Shelter (Steam)

(Steam) Little Nightmares Enhanced Edition (Steam y Xbox, disponible en Game Pass)

(Steam y Xbox, disponible en Game Pass) Roadcraft (Xbox, disponible en Game Pass)

(Xbox, disponible en Game Pass) Wildgate (Epic Games Store) Mira Hacia Adelante Aparte de estos lanzamientos iniciales, se anticipan más títulos durante todo el mes. Los jugadores pueden esperar: Disciples: Domination (Lanzamiento nuevo en Steam, el 12 de febrero)

(Lanzamiento nuevo en Steam, el 12 de febrero) Norse: Oath of Blood (Lanzamiento nuevo en Steam, el 17 de febrero)

(Lanzamiento nuevo en Steam, el 17 de febrero) Resident Evil: Requiem (Lanzamiento nuevo en Steam, el 26 de febrero) A lo largo del mes también se sumaron otros títulos a la biblioteca de GeForce NOW. Con una oferta tan amplia y variada, los jugadores tienen mucho que explorar y disfrutar durante este tiempo especial. La noticia en cifras Cifra Descripción 6 Años de servicio de GeForce NOW 1,000,000,000 Horas de streaming realizadas por los miembros 24 Total de nuevos juegos en febrero 10 Nuevos juegos lanzados esta semana No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Movilfonia No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.