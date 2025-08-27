Digital Twins y OpenUSD: Innovaciones que Transforman la IA Industrial

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

La noticia "Into the Omniverse: How OpenUSD and Digital Twins Are Powering Industrial and Physical AI" destaca cómo las inversiones en inteligencia artificial industrial y física están impulsando la demanda de gemelos digitales en diversas industrias. Estos réplicas virtuales precisas ayudan a optimizar operaciones y sirven como entornos de entrenamiento para vehículos autónomos y robots. Con los avances en OpenUSD y NVIDIA Omniverse, los desarrolladores pueden crear gemelos digitales a gran escala de manera más eficiente. NVIDIA también ha lanzado nuevas herramientas y bibliotecas, así como una certificación en desarrollo de OpenUSD, para fomentar el crecimiento de esta tecnología. La colaboración con empresas líderes como Siemens y Amazon demuestra el potencial transformador de los gemelos digitales en la manufactura y otros sectores. Para más información, visita el enlace completo.

En el marco de la creciente demanda por soluciones en inteligencia artificial industrial y física, se destaca la importancia de los gemelos digitales. Estas réplicas virtuales y físicamente precisas de entornos, instalaciones y procesos reales están revolucionando la forma en que las industrias optimizan sus operaciones y planifican sus actividades. No solo facilitan la planificación para los fabricantes, sino que también sirven como un campo de entrenamiento crucial para garantizar que agentes de visión AI, vehículos autónomos y flotas robóticas operen con seguridad y eficiencia.

La creación de entornos de simulación físicamente precisos, que permitan a la inteligencia física hacer una transición fluida al mundo real, tradicionalmente requiere un esfuerzo manual considerable. Sin embargo, gracias a los avances recientes en OpenUSD —un estándar abierto potente para describir y conectar mundos 3D complejos— junto con mejoras en renderizado y modelos fundacionales del mundo (WFMs), los desarrolladores pueden acelerar significativamente la construcción de gemelos digitales a gran escala.

Aceleración en el Desarrollo de Gemelos Digitales e IA Física

Para impulsar el desarrollo de gemelos digitales y AI física, NVIDIA presentó nuevas investigaciones durante la conferencia SIGGRAPH de este año. Entre las innovaciones se incluyen bibliotecas de Omniverse, Cosmos WFMs e infraestructura avanzada como los servidores NVIDIA RTX PRO y NVIDIA DGX Cloud.

Las últimas kits de desarrollo de software Omniverse conectan MuJoCo y Universal Scene Description (OpenUSD), permitiendo a más de 250,000 desarrolladores en aprendizaje robótico simular robots en múltiples plataformas.

Las bibliotecas NuRec de Omniverse y modelos AI permiten el splatting 3D Gaussian, lo que facilita a los desarrolladores capturar, reconstruir y simular el mundo real en 3D utilizando datos sensoriales.

NVIDIA Isaac Sim 5.0 y Isaac Lab 2.2 son ahora accesibles en GitHub, ofreciendo marcos abiertos para simulación robótica. Isaac Sim incluye renderizado neural NuRec y nuevos esquemas para robots y sensores OpenUSD, reduciendo la brecha entre simulación y realidad.

Los Cosmos WFMs proporcionan avances significativos en generación de datos sintéticos y razonamiento para el desarrollo de AI física.

Investigaciones recientes de NVIDIA sobre renderizado y generación asistida por AI ayudan a escalar el desarrollo de gemelos digitales.

Crecimiento del Ecosistema OpenUSD

OpenUSD se establece como un ecosistema fundamental para el desarrollo de gemelos digitales e inteligencia artificial física. Este entorno permite a los desarrolladores integrar datos industriales y 3D para crear gemelos digitales precisos.

La Alianza por OpenUSD (AOUSD) ha dado la bienvenida a nuevos miembros generales como Accenture, Esri, HCLTech, PTC, Renault y Tech Soft 3D. Estas incorporaciones reflejan el crecimiento continuo de la comunidad OpenUSD y su compromiso con la unificación de flujos de trabajo 3D en diversas industrias.

Con el fin de satisfacer la creciente demanda por experiencia en OpenUSD y gemelos digitales, NVIDIA ha lanzado una nueva certificación reconocida en desarrollo OpenUSD así como un camino educativo gratuito sobre gemelos digitales.

Líderes del Sector Construyendo Gemelos Digitales

Empresas líderes como Siemens, Sight Machine, Rockwell Automation, EDAG, Amazon Devices & Services y Vention están desarrollando soluciones basadas en gemelos digitales utilizando las bibliotecas Omniverse y OpenUSD para facilitar transformaciones mediante AI industrial y física.

El visor digital Teamcenter Digital Reality Viewer de Siemens permite a los ingenieros visualizar e interactuar con gemelos digitales fotorealistas a una escala sin precedentes. Esto no solo acelera las revisiones del diseño sino que también minimiza la necesidad de prototipos físicos, reduciendo costos significativamente.

Sight Machine combina datos en tiempo real con recomendaciones impulsadas por AI mediante su plataforma Operator Agent, proporcionando visibilidad instantánea sobre producción e impulsando decisiones más informadas para equipos operativos.

Conéctate al Mundo del OpenUSD

No pierdas la oportunidad de aprender más sobre OpenUSD y cómo desarrollar aplicaciones basadas en gemelos digitales utilizando las bibliotecas Omniverse. Puedes acceder a cursos gratuitos como parte del nuevo camino educativo sobre gemelos digitales, así como consultar el tutorial complementario del Omniverse Kit.

Mira una repetición del discurso especial sobre investigación SIGGRAPH. Además, prueba Omniverse NuRec en Isaac Sim y CARLA, o descubre más acerca de Isaac Sim.

Mantente informado suscribiéndote a las noticias sobre NVIDIA Omniverse, uniéndote a la comunidad Omniverse o siguiendo sus actualizaciones en plataformas sociales como Discord, Instagram, LinkedIn, Threads, X (anteriormente Twitter) o YouTube.