Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2025 otorgados por el Ministerio de Ciencia

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha otorgado los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2025, que reconocen a profesionales y entidades que integran la innovación y el diseño en su estrategia empresarial. La ministra Diana Morant destacó la importancia de estos galardones como símbolo de progreso y bienestar social. Los premios incluyen diversas modalidades, con incentivos económicos para pequeñas y medianas empresas innovadoras, jóvenes talentos y trayectorias destacadas en diseño. Entre los galardonados se encuentran Luis Felipe Serrano Pubul por su trayectoria innovadora y Patricia Urquiola en diseño. Estos premios subrayan el compromiso del gobierno español con la innovación y el diseño como motores de desarrollo económico. Para más información, visita el enlace a la noticia completa. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha hecho pública la lista de ganadores de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2025, un reconocimiento que destaca a individuos y organizaciones que han incorporado la innovación y el diseño como pilares fundamentales en su desarrollo empresarial. La ministra Diana Morant ha subrayado que estos premios representan el más alto honor en España en estos sectores, afirmando que “la innovación y el diseño son símbolos de progreso y bienestar al ofrecer soluciones avanzadas para grandes retos de nuestra sociedad”. Reconocimiento a la Excelencia Los galardones no solo premian a quienes han integrado la innovación en sus estrategias, sino también a aquellos que han contribuido al prestigio del diseño español. Este año, se han establecido varias categorías con diferentes dotaciones económicas: 50.000 euros para la modalidad de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora, 30.000 euros para Joven Talento Innovador, 50.000 euros para Trayectoria en Diseño, y 30.000 euros para Jóvenes Profesionales del Diseño. Premios Nacionales de Innovación 2025 Premio Nacional de Innovación 2025 - Trayectoria innovadora: Luis Felipe Serrano Pubul. Este investigador se ha convertido en un referente internacional gracias a su excelencia científica y su compromiso con la transferencia de conocimiento. Como director del Centro de Regulación Genómica (CRG) en Barcelona, ha sido pionero en integrar inteligencia artificial en biología estructural, creando FoldX, un software clave en la innovación biomédica contemporánea.

Premio Nacional de Innovación 2025 - Gran Empresa Innovadora: Fertinagro Biotech SL. La empresa ha sido reconocida por su firme apuesta por la innovación dentro del sector agroalimentario, destacándose por su compromiso ambiental y su colaboración con más de 120 centros de investigación.

Premio Nacional de Innovación 2025 - Pequeña y Mediana Empresa Innovadora: Sepiia 2080 SL. Esta compañía ha revolucionado el sector textil mediante el desarrollo de prendas inteligentes que combinan ciencia, diseño y tecnología sostenible.

Premio Nacional de Innovación 2025 - Joven Talento Innovador: Marcos González Sanz. Fundador de H2 Dron Energy, González ha liderado avances significativos en propulsión para drones utilizando pilas de combustible de hidrógeno. Premios Nacionales de Diseño 2025 Premio Nacional de Diseño 2025 - Trayectoria en Diseño: Patricia Urquiola Hidalgo. Reconocida internacionalmente por su impacto en el diseño contemporáneo, Urquiola combina innovación tecnológica con una sensibilidad artesanal única.

Premio Nacional de Diseño 2025 - Diseño y Empresa: Viccarbe Habitat SL. Esta empresa es un referente global en mobiliario contemporáneo, integrando diseño y sostenibilidad en su modelo empresarial desde su fundación en Valencia.

Premio Nacional de Diseño 2025 - Jóvenes Profesionales del Diseño: Miguel Leiro Fernández-Cuesta. Leiro es destacado por su enfoque experimental y multidisciplinar, así como por su labor pedagógica que promueve nuevas generaciones dentro del ámbito del diseño español.

Mención Especial en Diseño 2025 - Trayectoria en Diseño: Diego Areso Nieva. Su trabajo ha transformado el diseño gráfico editorial en España, contribuyendo significativamente a la evolución visual de medios importantes como EL PAÍS. Estructura del Jurado El jurado encargado de evaluar las candidaturas estuvo presidido por Teresa Riesgo Alcaide, secretaria General de Innovación. En ambas categorías se contó con destacados profesionales del ámbito científico y del diseño que evaluaron las propuestas presentadas este año. A través de estos premios, el Ministerio reafirma su compromiso con la promoción e impulso tanto de la innovación como del diseño como motores esenciales para el crecimiento económico y social del país. Ver más noticias La noticia en cifras Modalidad Premio Cantidad (euros) Pequeña y Mediana Empresa Innovadora 50,000 Joven Talento Innovador 30,000 Trayectoria en Diseño 50,000 Jóvenes Profesionales del Diseño 30,000 No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

