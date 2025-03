LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Microsoft construirá centros de datos en España sin uso de agua para refrigeración Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 20:03h





Microsoft ha anunciado la construcción de nuevos centros de datos en España que no utilizarán agua para su refrigeración, implementando un innovador diseño que optimiza las cargas de trabajo de Inteligencia Artificial. Este enfoque "zero water" utiliza soluciones de refrigeración líquida en un circuito cerrado, lo que permite controlar la temperatura sin necesidad de suministrar agua adicional. Además, Microsoft se compromete a ser positiva en agua para 2030, devolviendo más agua de la que consume y llevando a cabo proyectos de reposición hídrica en colaboración con comunidades locales. Esta iniciativa incluye tecnologías avanzadas para optimizar el uso del agua en la agricultura y gestionar eficientemente los recursos hídricos, contribuyendo así a una nube sostenible y al bienestar social. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/los-nuevos-centros-de-datos-de-microsoft-en-espana-no-consumiran-agua-para-su-refrigeracion/. Microsoft ha dado un paso significativo hacia la sostenibilidad con el anuncio de un nuevo diseño para sus centros de datos en España, que no requerirá agua para su refrigeración. Este innovador enfoque está destinado a optimizar las cargas de trabajo relacionadas con la Inteligencia Artificial, y se implementará en las futuras instalaciones que la compañía planea construir en el país. El diseño revolucionario permite gestionar la temperatura sin depender del agua, utilizando soluciones de refrigeración a nivel de chip. Esto se logra mediante un sistema cerrado que recircula agua, garantizando un control efectivo de la temperatura sin necesidad de suministrar más agua una vez que el circuito está lleno durante la construcción. Compromiso con la sostenibilidad Durante su intervención en The Wave, un evento centrado en innovación y tecnología celebrado en Zaragoza, el vicepresidente de Cloud Operations + Innovation de Microsoft EMEA, Eoin Doherty, destacó: “Nuestro diseño de centros de datos ‘zero water’ es un importante paso adelante hacia una nube sostenible que beneficie tanto a las empresas como a la ciudadanía. El agua es un recurso valioso y estamos comprometidos con su uso eficiente. Además, combinamos nuestros esfuerzos con inversiones en proyectos de recuperación del agua para proteger las cuencas hidrográficas”. A nivel global, los centros de datos de Microsoft han logrado un promedio de 0,30 L/kWh en Water Usage Effectiveness (WUE) durante el último año fiscal, lo que representa una mejora del 39% respecto al año anterior. Desde 2000, esta métrica ha mejorado un 80%, y se espera que las nuevas instalaciones reduzcan el WUE a niveles prácticamente nulos gracias a la tecnología Zero-Water. Iniciativas locales y proyectos innovadores Con miras al futuro, Microsoft se ha comprometido a ser positiva en agua para 2030, restableciendo más agua de la que consume. Para lograrlo, combinará esfuerzos para reducir el WUE con proyectos destinados a reponer recursos hídricos. En Aragón, por ejemplo, ha lanzado un proyecto enfocado en ayudar a los agricultores locales a optimizar el uso del agua mediante tecnología avanzada. Se estima que esto permitirá ahorrar anualmente unos 100.000 m³ de agua en 740 hectáreas. Este proyecto incluye técnicas como la optimización del riego en tiempo real y análisis avanzados sobre cultivos. Además, Microsoft colabora con la empresa española Aganova para desarrollar Water Pipe Intelligence, una iniciativa que utiliza Inteligencia Artificial para detectar fugas en redes de distribución hídrica. Cuidado del medio ambiente y colaboración comunitaria No solo eso; Microsoft también trabaja junto a la start-up holandesa FieldFactors para reabastecer un río local mediante la recolección de aguas pluviales en un nuevo desarrollo urbanístico en Madrid. Esta infraestructura tiene capacidad para captar hasta 200 millones de litros anuales, contribuyendo así al flujo del arroyo Valdebebas. A través de estas iniciativas, Microsoft reafirma su compromiso no solo con la innovación tecnológica sino también con el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. La empresa busca crear infraestructuras digitales que no solo impulsen el progreso tecnológico sino que también aborden desafíos sociales significativos. La noticia en cifras Cifra Descripción 0,30 L/kWh WUE (Water Usage Effectiveness) medio de los centros de datos de Microsoft en el último año fiscal. 39% Mejora del WUE respecto a 2021. 80% Mejora del WUE desde el año 2000 en comparación con la primera generación de infraestructuras cloud. 100.000 m³ Ahorro anual estimado de agua en un proyecto de reposición en la cuenca del Ebro. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

