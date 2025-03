EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Andalucía capacitará a 450.000 trabajadores turísticos en Inteligencia Artificial con Microsoft y Founderz Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 20:02h





Turismo de Andalucía, Microsoft y Founderz han lanzado una iniciativa para ofrecer formación online gratuita en Inteligencia Artificial Responsable a más de 450.000 trabajadores del sector turístico andaluz. Esta capacitación es parte de un acuerdo para crear un hub regional de innovación turística centrado en datos e IA. El curso, que incluye módulos sobre IA Responsable y su aplicación en el turismo, busca mejorar la competitividad y empleabilidad de los profesionales del sector. La formación responde a la creciente necesidad de habilidades digitales en la industria turística, donde se estima que las empresas pueden aumentar sus ingresos entre un 15% y un 25% al adoptar tecnologías digitales. En un esfuerzo por modernizar el sector turístico, más de 450.000 trabajadores andaluces tendrán acceso a una formación online gratuita en Inteligencia Artificial Responsable, gracias a una colaboración entre Founderz y Microsoft. Esta iniciativa se enmarca dentro del acuerdo firmado entre la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y Microsoft, cuyo objetivo es establecer el primer hub regional de innovación turística a nivel mundial. El programa formativo está diseñado para beneficiar a todos los profesionales del sector, incluyendo pequeñas y medianas empresas (pymes), startups, personal de administraciones públicas, centros de investigación, grandes corporaciones y centros educativos. Este enfoque busca elevar la competencia y la innovación dentro de la industria turística andaluza. Impacto esperado en la industria turística De acuerdo con estimaciones de McKinsey Digital, las empresas que implementan tecnologías digitales y analíticas como la IA pueden ver un aumento en sus ingresos que oscila entre el 15% y el 25%. En este contexto, la IA se ha vuelto esencial para optimizar procesos, comprender mejor las necesidades del cliente y enriquecer la experiencia del viajero. Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior, subrayó: “Andalucía es un destino turístico pionero que ha sabido evolucionar continuamente. La capacitación de los profesionales es crucial para asegurar el futuro del sector turístico. Este curso contribuirá a que los trabajadores andaluces adquieran conocimientos fundamentales en Inteligencia Artificial”. Apuesta por la formación digital Natalia Escobedo, directora de Sector Público en Microsoft España, reafirmó el compromiso de la empresa con el desarrollo del turismo en Andalucía: “Nuestro objetivo es democratizar el acceso a las tecnologías de IA, asegurando que todos tengan la oportunidad de aprender y beneficiarse”. Por su parte, Alejandro Mullor, director global de Turismo en Microsoft Corporation, destacó que esta formación representa una oportunidad única para fortalecer la innovación en el sector. Pau Garcia-Milà, co-CEO y co-fundador de Founderz, enfatizó: “La IA está transformando todos los sectores, incluido el turismo. La formación es clave para que los profesionales lideren esta transformación”. Estructura del curso y objetivos El curso titulado “Formación en IA Responsable para Profesionales del Sector Turístico” se puede completar según las preferencias individuales de cada participante e incluye tres módulos. El primero aborda los conceptos básicos de la IA Responsable; el segundo enseña cómo generar prompts para obtener respuestas específicas; y el tercero se centra en cómo aplicar la IA en el turismo. Cabe mencionar que actualmente, según un estudio reciente de Microsoft, el 68% de los trabajadores españoles ya utiliza IA en su trabajo diario. Sin embargo, España ocupa solo el 14º lugar en Europa respecto a la disponibilidad de profesionales capacitados en esta tecnología. Con este programa formativo, se espera cerrar dicha brecha y proporcionar herramientas necesarias para mejorar la empleabilidad dentro del sector turístico andaluz. La noticia en cifras Cifra Descripción 450.000 Trabajadores del sector turístico andaluz que podrán acceder a la formación. 15% - 25% Mejora en ingresos potencial para empresas turísticas que implementan IA. 68% Porcentaje de trabajadores españoles que han incorporado la IA en su rutina laboral. 64% Directivos españoles que no contratarían a alguien sin habilidades en IA. 39% Porcentaje de trabajadores que han recibido formación en IA por parte de sus empresas. 25% Compañías que esperan ofrecer formación en IA este año. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

