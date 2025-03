LO ÚLTIMO, APLICACIONES, EMPRESAS Se prevé un aumento significativo en el envío de smartphones con IA generativa para 2025 Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 20:01h





Se prevé que los envíos globales de smartphones con capacidades de inteligencia artificial generativa (genAI) superen los 400 millones de unidades en 2025, representando un tercio de todos los dispositivos vendidos, según un informe de Counterpoint. Esta cifra marca un aumento significativo respecto a 2024, cuando solo uno de cada cinco smartphones contaba con genAI. La adopción de esta tecnología está impulsada por avances en chipsets y modelos de lenguaje eficientes. Apple y Samsung liderarán el mercado, integrando características de genAI en sus dispositivos premium y mid-range. A pesar del crecimiento esperado, la aceptación del consumidor hacia estas funciones sigue siendo moderada, lo que lleva a los fabricantes a buscar casos de uso prácticos. Las regiones como América del Norte, Europa Occidental y China liderarán las ventas de smartphones con genAI en el corto plazo. Las proyecciones de envíos de smartphones con IA generativa para 2025 Se anticipa que los envíos globales de smartphones con capacidades de inteligencia artificial generativa (genAI) superen los 400 millones de unidades en 2025, lo que representará uno de cada tres dispositivos vendidos, según un informe de Counterpoint Research. Este aumento significativo contrasta con las cifras de 2024, donde solo uno de cada cinco smartphones contaba con soporte para genAI. De acuerdo con Counterpoint, la adopción de la inteligencia artificial en el dispositivo está siendo impulsada por avances en la tecnología de chipsets y el desarrollo de modelos de lenguaje grandes (LLMs) eficientes. Inicialmente limitadas a los smartphones premium, las características genAI están comenzando a expandirse hacia el segmento medio, lo que acelerará su adopción en diferentes rangos de precios. Liderazgo en el mercado y desafíos en la adopción Además, se espera que Apple y Samsung lideren el espacio de los smartphones genAI en los próximos años, gracias a su sólida presencia en mercados premium. Ambas compañías han realizado inversiones significativas en la integración de inteligencia artificial, destacando el sistema Apple Intelligence y el Galaxy AI como puntos clave para sus dispositivos. A medida que se implementan actualizaciones regulares del sistema operativo con nuevas funcionalidades impulsadas por IA, se prevé que esto mantenga a los usuarios comprometidos y fomente una mayor adopción de esta tecnología. Sin embargo, la empresa de investigación del mercado ha señalado que, aunque los fabricantes promocionan genAI como un diferenciador del producto, el entusiasmo del consumidor por las características impulsadas por IA sigue siendo moderado. Tendencias regionales y accesibilidad futura El informe también indica que Norteamérica, Europa Occidental y China liderarán los envíos de smartphones genAI a corto plazo. Casi la mitad de todos los smartphones vendidos en Norteamérica en 2024 contaban con funciones genAI, cifra que se proyecta aumente al 82% para 2028. Apple, Samsung y Google están encabezando esta transición al poner énfasis en la creación de contenido impulsada por IA, asistentes personalizados y servicios premium por suscripción. No obstante, a pesar de la amplia adopción de características habilitadas por IA en la región, parece que los consumidores son reacios a pagar un precio adicional por estos servicios. Aumento del acceso a smartphones con IA generativa A partir de finales de 2026 y durante 2027, se prevé que marcas chinas como Xiaomi, OPPO, Vivo y Honor impulsen la expansión de las capacidades genAI hacia dispositivos de gama media, haciendo que los smartphones impulsados por IA sean más accesibles. A medida que estos modelos ganen popularidad, se proyecta un aumento general en el crecimiento del envío, lo que podría llevar a una posible disminución en la cuota de mercado de Apple a mediano plazo. Mirando hacia el futuro, Counterpoint destaca la innovación en IA agente como una tendencia importante para la industria smartphone en 2025. Se predice que esta tecnología superará a los asistentes tradicionales al ofrecer interacciones más autónomas, orientadas a acciones y conscientes del contexto. La noticia en cifras Año Cifras de envíos (millones) Porcentaje de dispositivos vendidos con genAI 2024 N/A 20% 2025 400 33% 2028 N/A 82% en América del Norte No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

