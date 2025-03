APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Microsoft revela los ganadores de su hackathon en Zaragoza Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 19:57h





Microsoft ha anunciado a los ganadores de su hackathon 'Hacking the Future', celebrado en Zaragoza en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón y otras entidades. Este evento reunió a más de 100 participantes, desde estudiantes hasta profesionales, quienes desarrollaron soluciones tecnológicas para sectores como sostenibilidad y aeronáutica. Los equipos ganadores recibieron premios económicos de 2.500, 1.500 y 750 euros por sus innovadoras propuestas, que incluyeron un sistema de búsqueda de personas desaparecidas y una aplicación para optimizar el transporte reduciendo la huella de carbono. Este hackathon destaca la importancia de la formación e innovación digital en Aragón, reforzando el compromiso de Microsoft con el ecosistema emprendedor local. Microsoft ha dado a conocer a los equipos ganadores de su hackathon ‘Hacking the Future’, un evento que se enmarca dentro del congreso The Wave, celebrado en Zaragoza. Esta iniciativa, organizada en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón, Tecnara, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, busca fortalecer el ecosistema emprendedor local. El hackathon reunió a más de 100 participantes, incluyendo estudiantes de últimos años y profesionales experimentados en tecnología e innovación. Durante el evento, los concursantes desarrollaron soluciones tecnológicas enfocadas en áreas como la sostenibilidad, la aeronáutica y el ámbito social. Premios y reconocimientos Los tres equipos que lograron posicionarse en los primeros lugares recibieron premios económicos de 2.500, 1.500 y 750 euros. Este reconocimiento no solo destaca la creatividad y esfuerzo de los participantes, sino también su capacidad para abordar desafíos actuales mediante la tecnología. ‘Hacking the Future’ se ha convertido en un espacio propicio para el aprendizaje y la creatividad tecnológica. Durante dos días, los asistentes trabajaron en equipo, intercambiando conocimientos y desarrollando habilidades digitales para crear soluciones innovadoras en sectores estratégicos como movilidad, industria y servicios. Retos propuestos por empresas líderes Diversas empresas colaboraron presentando retos a los participantes. Entre ellas se encuentran Wave Factory y Avanza, enfocadas en movilidad; ECODES e Ibercaja, centradas en sostenibilidad; así como GFT, que propuso desafíos relacionados con Inteligencia Artificial. También participaron Embou, Elson Space, e Instituto Geográfico de Aragón, entre otros. A continuación se detallan los proyectos premiados: Primer premio (2.500 €): El equipo Debugging Masters, compuesto por Oscar Arantegui, Lucía Aznar, Saul Briceño, Miguel Gómez Gómez y Rousbelt Barrazueta, presentó un sistema para localizar personas desaparecidas utilizando imágenes aéreas procesadas con Inteligencia Artificial.

El equipo Debugging Masters, compuesto por Oscar Arantegui, Lucía Aznar, Saul Briceño, Miguel Gómez Gómez y Rousbelt Barrazueta, presentó un sistema para localizar personas desaparecidas utilizando imágenes aéreas procesadas con Inteligencia Artificial. Segundo premio (1.500 €): El equipo Salesianos Prejubilados, integrado por Javier Morer y otros miembros, desarrolló una aplicación móvil que optimiza la elección del medio de transporte para reducir la huella de carbono.

El equipo Salesianos Prejubilados, integrado por Javier Morer y otros miembros, desarrolló una aplicación móvil que optimiza la elección del medio de transporte para reducir la huella de carbono. Tercer premio (750 €): El equipo Red Rojo, formado por Miguel Ángel Aguilar e Isabel Ayala, creó un sistema basado en Inteligencia Artificial para prevenir inundaciones mediante modelos de visión y lenguaje. Premios especiales e impacto social Aparte de los premios principales, se otorgaron diplomas especiales a varios equipos por sus innovaciones destacadas. Por ejemplo: Diploma Creative Wave: El equipo Salesianos JungleGAP, que diseñó un cuentacuentos personalizado con Inteligencia Artificial para ayudar a dormir a los niños.

El equipo Salesianos JungleGAP, que diseñó un cuentacuentos personalizado con Inteligencia Artificial para ayudar a dormir a los niños. Diploma Transformative Wave: El equipo Campus Digital IoT, que presentó una solución para mejorar la calidad del aire utilizando autobuses urbanos.

El equipo Campus Digital IoT, que presentó una solución para mejorar la calidad del aire utilizando autobuses urbanos. Diploma Collaborative Wave: El equipo DevNull, que desarrolló un gemelo digital de Ainsa junto a un sistema de recomendaciones personalizadas para turistas. Cultivando talento tecnológico en Aragón A medida que crece la demanda de profesionales especializados en tecnología, este hackathon se establece como una plataforma esencial para fomentar el aprendizaje y la especialización en la región aragonesa. Microsoft reafirma su compromiso con el desarrollo del ecosistema emprendedor al impulsar iniciativas que generan un impacto positivo en la comunidad. "Trabajamos para ser un buen vecino en los municipios donde desarrollamos centros de datos," dijo Ana Liesa, Community Affairs Manager de Microsoft España. "Apoyamos proyectos comunitarios que promueven la formación en tecnología e Inteligencia Artificial." A través de esta colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón y otras entidades locales, Microsoft continúa fortaleciendo las capacidades tecnológicas en Aragón mediante programas formativos dirigidos a personas desempleadas o reorientándose laboralmente. La noticia en cifras Descripción Cifra Primer premio 2.500 € Segundo premio 1.500 € Tercer premio 750 € Número de participantes Más de 100 No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Movilfonia No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.