España destina 62 millones a su primera fábrica de inteligencia artificial

El Gobierno de España destinará cerca de 62 millones de euros para la creación de la primera 'AI Factory' del país, ubicada en el Barcelona Supercomputing Center. Este proyecto, respaldado por la Comisión Europea y la Generalitat de Catalunya, busca democratizar el acceso a la infraestructura de supercomputación avanzada para empresas y startups. La inversión total alcanzará casi 99 millones de euros con aportaciones adicionales de otros países europeos. La ministra Diana Morant ha destacado que esta iniciativa posicionará a España como líder en desarrollo de inteligencia artificial, fomentando un ecosistema innovador y colaborativo en este sector clave. El Gobierno de España ha decidido realizar una inversión significativa de 61,76 millones de euros en la creación de la primera fábrica de inteligencia artificial del país. Este proyecto, que se enmarca dentro de una iniciativa más amplia de la Comisión Europea, contempla la construcción de siete fábricas de IA en todo el continente. La nueva instalación estará ubicada en el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), y tiene como objetivo democratizar el acceso a la infraestructura de supercomputación avanzada, permitiendo que empresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y startups puedan beneficiarse de estos recursos, que hasta ahora estaban reservados exclusivamente para la comunidad investigadora. Colaboraciones y financiamiento internacional Este ambicioso proyecto cuenta con el respaldo no solo del Gobierno español, sino también de la Generalitat de Catalunya, que contribuirá con 14 millones de euros. Además, países como Portugal, Turquía y Rumanía también aportarán fondos, elevando el total a 98,86 millones de euros. La EUROHPC JU, entidad responsable de coordinar las iniciativas relacionadas con las fábricas de IA en Europa, sumará otros 98,33 millones de euros. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, destacó que este proyecto posicionará a España como un referente en el ámbito del desarrollo tecnológico en inteligencia artificial. “Esto permitirá impulsar proyectos tanto en el sector público como privado con un impacto significativo en ciencia y tecnología”, afirmó Morant. Apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, enfatizó la importancia de esta inversión para situar a España a la vanguardia en innovación tecnológica. “Es crucial democratizar el acceso a los recursos necesarios para el desarrollo de inteligencia artificial”, subrayó. La inversión destinada al BSC-CNS incluirá: Servicios para fomentar un ecosistema innovador: acceso optimizado a recursos de supercomputación para IA, espacio para entrenamiento de datos, software especializado y soporte técnico avanzado. También se implementará un programa formativo y aceleradoras para startups.

acceso optimizado a recursos de supercomputación para IA, espacio para entrenamiento de datos, software especializado y soporte técnico avanzado. También se implementará un programa formativo y aceleradoras para startups. Actualización del supercomputador Marenostrum 5: mediante la adquisición de un nuevo clúster específico para entrenamiento en IA.

mediante la adquisición de un nuevo clúster específico para entrenamiento en IA. Plataforma experimental: donde las empresas podrán probar sus innovaciones antes del lanzamiento comercial. Las ‘AI Factories’ se configurarán como ecosistemas interconectados que fomentarán la innovación y colaboración en el campo de la inteligencia artificial. Este programa es parte integral del esfuerzo europeo por mejorar su competitividad e innovación tecnológica mientras se garantiza una soberanía estratégica sobre los datos y se establecen modelos confiables en IA. Ver más noticias La noticia en cifras Concepto Cantidad (euros) Inversión del Gobierno de España 61,76 millones Aportación de la Generalitat de Catalunya 14 millones Aportaciones de otros países (Portugal, Turquía y Rumanía) Hasta 98,86 millones Aportación de EUROHPC JU 98,33 millones No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

