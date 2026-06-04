Cultura premia a 38 figuras destacadas en Toledo con Medallas de Oro 2024

En un emotivo acto celebrado en el Teatro de Rojas de Toledo, Sus Majestades los Reyes han hecho entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. Este reconocimiento, otorgado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, destaca la trayectoria de 38 personalidades y entidades que han contribuido significativamente al ámbito cultural.
La ceremonia contó con la participación del ministro de Cultura, así como del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el alcalde de Toledo. En representación de los galardonados, el actor Josep María Pou ofreció unas palabras que reflejaron la importancia del reconocimiento en el mundo artístico.
Música y homenaje a la cultura
El evento no solo se limitó a la entrega de medallas, sino que también incluyó una interpretación musical del reconocido cantaor flamenco José Mercé, quien recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. Su actuación añadió un toque especial a una jornada dedicada a celebrar la riqueza cultural del país.
Este tipo de reconocimientos subraya el compromiso del Ministerio de Cultura por valorar y promover las contribuciones artísticas que enriquecen la sociedad española. La entrega de estas medallas se convierte así en un símbolo del aprecio hacia quienes dedican su vida a las artes y la cultura.