Simposio aborda soluciones climáticas a nivel comunitario

jueves 04 de junio de 2026 , 13:27h

El simposio Living Climate Futures, celebrado en MIT del 23 al 25 de abril, abordó los desafíos climáticos y soluciones a nivel comunitario. Investigadores del MIT colaboraron con comunidades de diversas regiones para explorar enfoques específicos ante la crisis climática. El evento incluyó sesiones sobre la salud pública relacionada con centros de datos, reparaciones climáticas y agricultura urbana, destacando cómo las comunidades están adaptándose a un clima cambiante. Los participantes aprendieron sobre la importancia de integrar conocimientos culturales y científicos en la búsqueda de soluciones sostenibles. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/place-based-pathways-to-a-viable-future/.

El simposio Living Climate Futures se centra en los desafíos climáticos y las soluciones a nivel comunitario. Con el objetivo de alejarse de los combustibles fósiles y evitar las peores consecuencias del cambio climático, los líderes mundiales buscan alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050 y limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Sin embargo, las acciones necesarias para cumplir con estas metas no son universales; requieren enfoques específicos adaptados a cada contexto.

Para profundizar en las diversas causas y efectos de la crisis climática, así como en posibles soluciones, investigadores del proyecto Living Climate Futures (LCF) del MIT colaboran con comunidades en diferentes paisajes físicos y socioeconómicos alrededor del mundo. Este esfuerzo incluye a 20 facultativos y afiliados del MIT, quienes trabajan conjuntamente con organizaciones comunitarias.

Investigación interdisciplinaria en acción

Apoyado por el MIT Human Insight Collaborative (MITHIC) y ubicado en la Escuela de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales del MIT (SHASS), LCF actúa como un centro de investigación multidisciplinario que se enfoca en cómo el cambio climático impacta la vida cotidiana de las personas. Además, fomenta la creación de conocimientos y colaboraciones con organizaciones comunitarias.

Del 23 al 25 de abril, justo después del Día de la Tierra, LCF presentó varias de estas colaboraciones durante su segundo Simposio Living Climate Futures. Este evento reunió a organizaciones ambientales comunitarias con investigadores y estudiantes del MIT para explorar cómo los desafíos del cambio climático se manifiestan desde Nueva Inglaterra hasta Mongolia.

Desafíos locales: el caso de los centros de datos

Una sesión sobre centros de datos, preocupaciones energéticas y salud comunitaria en el condado de Greene, Pennsylvania, destacó cómo los interesados intentan prevenir amenazas ambientales a largo plazo. Nicholas Hood, organizador senior del Center for Coalfield Justice, expuso los impactos locales sobre la salud derivados de actividades como la fracturación hidráulica, que ha incrementado la contaminación del agua y enfermedades como el asma. “Tenemos minas de carbón, viejos pozos petroleros y ahora vamos a añadir centros de datos”, advirtió Hood.

Jason Capello, defensor comunitario del CCJ, señaló que las fuerzas del mercado llevan a los desarrolladores a construir donde creen que habrá menos resistencia por parte de la población ante impactos negativos. Sin embargo, Livia Garofalo, antropóloga cultural y médica en Data and Society, mostró que muchas comunidades han logrado detener proyectos mediante protestas y peticiones.

Herramientas para la resistencia comunitaria

Michael Cork, investigador postdoctoral en biostatística en la Escuela Harvard T.H. Chan de Salud Pública, presentó una herramienta diseñada para estimar emisiones y evaluar impactos potenciales sobre la salud. Para fomentar respuestas comunitarias efectivas ante estos proyectos, se facilitó un juego educativo que ayudó a los participantes a negociar acuerdos beneficiosos para sus comunidades.

A través de talleres moderados por expertos como Ieva Jusionyte sobre cómo redactar artículos que inspiren cambios sociales, se buscó empoderar a las comunidades para enfrentar estos desafíos ambientales.

Perspectivas globales sobre reparaciones climáticas

Una sesión dedicada a perspectivas globales sobre reparaciones climáticas abordó el significado y contexto del término. Veronica Coptis, asesora senior en Taproot Earth, describió su visión sobre justicia climática como un movimiento que busca no solo reducir emisiones excesivas sino también transformar los sistemas que las generan.

Eliane Lakam explicó un proceso iniciado tras el huracán Katrina que culminó en una declaración sobre reparaciones climáticas durante una asamblea global celebrada en Nairobi en 2024.

Agricultura urbana: revitalizando espacios degradados

Un panel sobre agricultura urbana incluyó representantes de diversos espacios agrícolas en Boston que han transformado terrenos baldíos en jardines productivos. Los panelistas discutieron cómo sus esfuerzos están desafiando desigualdades ambientales al aumentar el acceso a alimentos frescos y fomentar conexiones comunitarias.

La organización ofreció una excursión al The Food Project, donde los participantes pudieron aprender más sobre agricultura urbana mientras realizaban labores voluntarias.

Adaptación rural y urbana ante el cambio climático

En otra sesión se exploraron respuestas al cambio climático desde diferentes comunidades alrededor del mundo. Munkh-Erdene Gantulga compartió su investigación sobre cómo pastores mongoles enfrentan condiciones climáticas extremas mediante estrategias adaptativas como migrar o cambiar su ganado por especies más resistentes.

Breanna Lameman y Nekai Eversole presentaron ejemplos sobre cómo el conocimiento ecológico tradicional está ayudando a comunidades indígenas a adaptarse al clima cambiante mediante prácticas sostenibles combinadas con tecnologías innovadoras.

Cultivando futuros sostenibles: formación intergeneracional

Aparte de resaltar su papel como vínculo entre investigadores del MIT y organizaciones comunitarias, el simposio también enfatizó la importancia de formar a nuevas generaciones en investigación orientada a la comunidad. Se presentaron diversas clases interdisciplinarias apoyadas por LCF donde estudiantes aprendieron desde construcción sostenible hasta métodos alternativos para calefacción sin carbón.

"Integrar una perspectiva humana es esencial," afirmó Alina Jugan, estudiante doctoral en ingeniería nuclear. "El primer paso para encontrar soluciones es entender realmente cuál es el problema." La investigadora Laura Frye-Levine coincidió al destacar cómo estas experiencias demuestran el valor de involucrarse con experticias sociales frente al cambio climático.

Caminos hacia un futuro viable: lecciones desde las comunidades fronterizas

Bajo el título “Xa xah Xechnging: Una Obligación Sagrada ante el Caos Climático”, panelistas indígenas compartieron sus experiencias utilizando recursos culturales y científicos para restaurar nuestro planeta frente a oposiciones políticas. Rueben George relató su campaña contra un megaproyecto petrolero liderando con valores culturales como base fundamental.

A medida que se comparten historias inspiradoras desde diversas organizaciones participantes en eventos anteriores, queda claro que la resiliencia humana sigue siendo un pilar central para enfrentar los retos climáticos actuales.

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