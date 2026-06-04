Krystal Montgomery: Éxito en diseño y atletismo en MIT

jueves 04 de junio de 2026 , 13:26h

Krystal Montgomery, estudiante de MIT y campeona nacional en atletismo, combina su pasión por el diseño y la informática para forjar una carrera en desarrollo web. A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado desafíos académicos y lesiones, pero ha aprendido a equilibrar sus responsabilidades como atleta y estudiante. Montgomery ha explorado cursos de diseño que complementan su especialización en Ciencias de la Computación, desarrollando habilidades técnicas y creativas. Tras su graduación, se unirá a Apple como desarrolladora de software en Austin, Texas, mientras continúa compitiendo en atletismo. Su historia destaca la importancia de la resiliencia y la gestión del tiempo en el éxito académico y deportivo.

Krystal Montgomery, estudiante de último año en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha demostrado que es posible sobresalir tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Recientemente, fue reconocida como la Athleta de la Semana por la Conferencia Atlética de Nueva Inglaterra, un galardón que ha recibido en dos ocasiones. En abril, Montgomery logró un tiempo destacado en los 800 metros durante el Friar Invitational en Providence, Rhode Island, donde marcó 2:10.67, posicionándose como la octava mejor atleta a nivel nacional en su categoría. Su rendimiento continuó mejorando al conseguir un récord personal de 2:09.51 en el FIRE Meet organizado por Williams College a principios de mayo.

Además de competir individualmente, Montgomery también forma parte del equipo de relevos que ganó el campeonato nacional en la carrera 4x400m el año pasado, contribuyendo así a que MIT obtuviera su primer campeonato nacional NCAA División III al aire libre.

Desafíos y superación

A pesar de sus logros, el camino hacia el éxito no ha sido fácil para Montgomery. Tras un primer año universitario excepcional que culminó con su participación en las finales del NCAA División III, sufrió una lesión durante los campeonatos de interiores que la dejó fuera de competencia al inicio de su segundo año. La presión académica y la búsqueda de pasantías comenzaron a afectar su rendimiento atlético.

“El segundo año fue muy difícil desde el punto de vista académico”, comenta Montgomery. “Siento que la carga mental impactó mi desempeño deportivo. Estaba considerando dejarlo todo y enfocarme solo en mis estudios. Sin embargo, empecé a mejorar mis tiempos y pensé que tal vez podría avanzar si persistía.”

Esta reflexión llevó a Montgomery a descubrir nuevas estrategias para concentrarse y equilibrar sus responsabilidades tanto dentro como fuera de la pista.

Cultivando creatividad

Desde antes de ingresar a MIT, Montgomery se consideraba una persona creativa. Como ex presidenta del capítulo escolar de Girls Who Code, siempre supo que quería estudiar informática. Su pasión por crear la llevó a explorar cursos de diseño durante su primer año, donde tomó su primera clase 4.021 (Estudio de Diseño: Cómo Diseñar) con Paul Pettigrew.

“Fue una experiencia increíble porque pude utilizar los talleres y laboratorios del departamento de arquitectura”, recuerda. “Tuve acceso a materiales que nunca había imaginado poder usar; aprendí sobre corte láser, pintura en aerosol y técnicas para trabajar metal, madera y tela.”

A medida que avanzaba en su formación académica, Montgomery se dio cuenta de que combinar sus estudios en informática con su interés por el diseño le permitiría canalizar su energía creativa durante su tiempo en MIT.

Mirando hacia el futuro

A medida que se acerca el final de su etapa universitaria, Montgomery reflexiona sobre sus experiencias vividas: amigos, clubes y cursos han marcado estos años decisivos.

“En mis últimos dos años decidí enfocarme más en crear recuerdos que preocuparme por cosas triviales”, explica. “Elegí cada actividad intencionalmente para invertir mi tiempo en lo que realmente llevaré conmigo después de graduarme.”

Antes del acto de graduación, participará junto a sus compañeros en su última competencia: los Campeonatos Nacionales al Aire Libre División III NCAA. El año anterior, ella y su equipo ganaron la medalla dorada en la prueba femenina 4x400m.

Tras recibir su título, Montgomery se trasladará a Austin, Texas, donde comenzará a trabajar como desarrolladora de software para Apple mientras continúa compitiendo como atleta independiente; tiene planes potenciales para incursionar en maratones más adelante en su carrera atlética.

“He visto cómo muchos graduados del MIT siguen entrenando y compitiendo después de salir y logran rendir incluso mejor que durante sus años universitarios”, concluye Montgomery. “No sé cuándo haré la transición hacia carreras más largas; por ahora disfruto mi especialidad actual: los 800 metros.”

La noticia en cifras