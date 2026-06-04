FECYT invierte casi seis millones en proyectos de ciencia abierta y gestión científica

jueves 04 de junio de 2026 , 13:24h

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha aprobado la convocatoria de ayudas María de Guzmán 2025, destinando cerca de seis millones de euros para financiar 127 proyectos que mejoran la gestión de resultados científicos y refuerzan infraestructuras de ciencia abierta. Las iniciativas abarcan la creación de bases de datos y herramientas analíticas, así como el fortalecimiento de plataformas de acceso abierto. Con una alta demanda, se recibieron 169 solicitudes, reflejando el interés en desarrollar modelos colaborativos en investigación. Madrid, Cataluña y Andalucía destacan por el número de propuestas presentadas.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha dado un paso significativo en el ámbito de la investigación científica al aprobar la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas María de Guzmán 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo principal reforzar las infraestructuras científicas y promover modelos de investigación más abiertos y accesibles. La convocatoria destinará un total de cerca de seis millones de euros a financiar 127 proyectos propuestos por universidades, centros de investigación y diversas entidades tanto públicas como privadas en toda España.

El presupuesto se divide en dos líneas principales. Por un lado, se financiarán proyectos destinados a mejorar la gestión y evaluación de la producción científica, que incluirán el desarrollo de bases de datos, herramientas analíticas y sistemas para medir los resultados de investigación. Por otro lado, se apoyarán iniciativas relacionadas con la ciencia abierta, enfocadas en fortalecer plataformas de acceso abierto, repositorios institucionales y sistemas para la publicación, almacenamiento y preservación de resultados científicos.

Número creciente de solicitudes

La convocatoria ha recibido un total de 169 solicitudes, cifra que supera significativamente el presupuesto disponible y refleja el creciente interés entre las instituciones científicas por desarrollar infraestructuras digitales y modelos colaborativos en investigación. Finalmente, se han concedido 95 ayudas en la línea destinada a la gestión y medición de resultados, mientras que 32 ayudas han sido otorgadas en el área de ciencia abierta.

Entre las novedades más destacadas de esta edición se encuentra el fomento de proyectos colaborativos entre diferentes entidades en el ámbito de la ciencia abierta. Asimismo, se ha incrementado la financiación máxima por propuesta hasta alcanzar los 170.000 euros. Un aspecto relevante es que los desarrollos de software financiados deberán publicarse bajo licencias libres para facilitar su reutilización y acceso por parte de la comunidad científica.

Inversión total movilizada

A pesar de que las entidades participantes solicitaron más de 10,2 millones de euros en financiación, el presupuesto finalmente concedido asciende a 5,98 millones. Gracias a la cofinanciación proporcionada por instituciones públicas y privadas, se estima que la inversión total movilizada por los proyectos seleccionados ronda los nueve millones de euros.

Las comunidades autónomas que han registrado mayor número de solicitudes son Madrid, Cataluña y Andalucía, especialmente en lo que respecta a la línea dedicada a ciencia abierta, donde ha habido una competencia notable entre proyectos. La mayoría de las ayudas concedidas han sido dirigidas a instituciones públicas, que también concentran una gran parte del financiamiento asignado.

Evaluación rigurosa

La evaluación de las propuestas ha contado con la colaboración de expertos y representantes provenientes de organismos vinculados a la investigación científica, incluyendo entidades como la Agencia Estatal de Investigación, ANECA y el CSIC, así como diversas organizaciones especializadas en ciencia abierta e infraestructuras científicas.

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