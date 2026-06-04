Graduados del MIT 2026 son inspirados a enfrentar desafíos difíciles

jueves 04 de junio de 2026 , 13:15h

En la ceremonia de graduación del MIT, Lisa Su, CEO de Advanced Micro Devices, instó a la Clase de 2026 a "correr hacia los problemas más difíciles". Su, alumna del MIT con tres títulos en ingeniería eléctrica, destacó la importancia de enfrentar desafíos para descubrir el propio potencial. En su discurso, enfatizó que las dificultades enseñan más sobre nuestras capacidades que las soluciones fáciles. La graduación marca un nuevo capítulo en la vida de estos estudiantes, quienes están preparados para aplicar propósito, juicio y coraje en sus futuros.

La ceremonia de graduación del MIT, celebrada esta tarde, marcó un hito significativo para la Clase de 2026, que se prepara para recibir sus diplomas y dar inicio a una nueva etapa en sus vidas. En un ambiente lleno de energía, Lisa Su, CEO de Advanced Micro Devices (AMD) y destacada oradora del evento, ofreció un mensaje inspirador a los graduados.

“Run toward the hardest problems”, instó Su, quien es también alumna del MIT con tres títulos en ingeniería eléctrica. La ejecutiva enfatizó que enfrentar problemas complejos es fundamental para descubrir el verdadero potencial de cada individuo. “Los problemas difíciles realmente te enseñan de lo que eres capaz”, añadió durante su discurso en la ceremonia OneMIT.

Un legado en el MIT

La trayectoria profesional de Su está profundamente conectada con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 2022, el edificio 12, que alberga las instalaciones MIT.nano, fue nombrado en su honor, reconociendo su impacto en el campo de la tecnología.

Durante su intervención, Su destacó la importancia de aprender a través de desafíos complicados. “En el MIT adquirí no solo la confianza de saber siempre la respuesta, sino la certeza de que incluso cuando no conocía la solución, podía encontrarla”, reflexionó sobre su experiencia académica.

Un llamado a la valentía

Con un enfoque en aplicar “propósito, juicio y coraje” en sus futuras decisiones, Su instó a los graduados a no temerle a las dificultades que puedan encontrar en su camino. Este mensaje resonó entre los presentes y dejó una impresión duradera sobre cómo enfrentar los retos del futuro.

A medida que los miembros de la Clase de 2026 se preparan para salir al mundo laboral y contribuir a diversas industrias, las palabras de Lisa Su servirán como un recordatorio constante de que el verdadero crecimiento proviene del enfrentamiento con los desafíos más exigentes.