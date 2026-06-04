MIT inaugura laboratorio para impulsar la investigación cuántica en EE. UU

jueves 04 de junio de 2026 , 13:10h

MIT ha anunciado la creación del Quantum Systems Laboratory (QSL) para impulsar la investigación en tecnologías cuánticas. Este laboratorio, que abrirá sus puertas a investigadores de diversas instituciones, busca consolidar a Massachusetts como un centro nacional de innovación cuántica. Con una inversión estatal de 25 millones de dólares, el QSL proporcionará acceso a hardware cuántico avanzado y fomentará la colaboración entre academia y sector privado. Se espera que genere más de 150 empleos directos y contribuya significativamente al crecimiento económico local, especialmente en áreas como las ciencias de la vida y tecnologías de defensa.

MIT inaugura un laboratorio para impulsar la investigación cuántica en EE. UU.

El 28 de mayo, la presidenta del MIT, Sally Kornbluth, junto con la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, revelaron planes para un nuevo laboratorio destinado a acelerar el desarrollo de tecnologías cuánticas de próxima generación. Este esfuerzo busca consolidar a Massachusetts como un centro nacional de innovación cuántica.

Durante su discurso en el Samberg Conference Center del campus, ambas líderes presentaron el Quantum Systems Laboratory (QSL) en el MIT, una instalación de uso compartido que tiene como objetivo catalizar el desarrollo cuántico en la región y mantener a Estados Unidos a la vanguardia de esta tecnología crucial para múltiples industrias.

“Las tecnologías cuánticas tienen el potencial de generar cambios transformadores en campos como la computación, la seguridad, la navegación y las ciencias de la salud”, afirmó Kornbluth. “La Gran Boston cuenta con la mayor concentración de talento cuántico del mundo. Si pudiéramos amplificar ese talento con las instalaciones adecuadas —un toolbox cuántico compartido— podríamos establecer a Massachusetts como un centro nacional para la innovación cuántica y ayudar a catalizar la próxima generación de tecnologías cuánticas”.

Características del laboratorio y financiamiento estatal

El Quantum Systems Laboratory integrará una computadora cuántica de última generación junto con los componentes necesarios para convertirla en una tecnología escalable y práctica capaz de resolver problemas complejos del mundo real. Entre estos componentes se incluyen hardware periférico como sensores e interconexiones cuánticas, que son canales físicos que transfieren información cuántica. La instalación estará ubicada en el Edificio 39 del MIT y estará abierta tanto a investigadores del MIT como a aquellos de otras instituciones.

Gracias a una inversión estatal de $25 millones anunciada hoy, que complementará parte del financiamiento federal ya existente para la investigación cuántica en el MIT, se prevé que la construcción de las instalaciones comience este verano. Esta inversión se suma al compromiso financiero del Instituto y al apoyo filantrópico generoso proporcionado por Thomas Tull.

“Esta es una buena noticia para el MIT, para Massachusetts y, francamente, para el mundo entero”, declaró Healey. “El retorno sobre esta inversión es evidente: sabemos que el Quantum Systems Laboratory será un centro único para el estudio y desarrollo compartido de la ciencia y tecnología cuántica. Desatará el gran poder de científicos e innovadores tanto del estado como del resto del mundo y servirá como un lugar para colaborar en iniciativas académicas y comerciales.”

Un impulso al ecosistema emprendedor

Este nuevo laboratorio será también el hogar físico de la Iniciativa Cuántica del MIT (QMIT), presentada por Kornbluth en diciembre pasado. Complementará las instalaciones avanzadas ya utilizadas para investigaciones cuánticas en el MIT, como MIT.nano y SQUILL foundry, ambas comprometidas con democratizar el acceso a instalaciones de clase mundial.

Kornbluth enfatizó que “así como MIT.nano es una instalación accesible para todos, muchas personas fuera del MIT vendrán a utilizar este equipo” en QSL. “Este es un centro diseñado para convertir a Massachusetts en el núcleo mundial de lo cuántico. Estos recursos son tan escasos que debemos asegurarnos de que estén disponibles para nuestros colegas en la Universidad de Massachusetts, Harvard y más allá”.

Liderar en innovación cuántica es fundamental no solo para la prosperidad sino también para la seguridad nacional; sin embargo, estas investigaciones requieren entornos meticulosamente controlados. Las nuevas instalaciones ofrecerán acceso a hardware cuántico avanzado y capacidades experimentales especializadas necesarias para alcanzar todo el potencial transformador de la ciencia e ingeniería cuánticas.

Beneficios económicos y oportunidades laborales

La misión subyacente del nuevo laboratorio es proporcionar beneficios científicos amplios así como beneficios económicos al público. Por ejemplo, las tecnologías cuánticas ofrecen oportunidades significativas en los campos de las ciencias biológicas y tecnologías defensivas, contribuyendo cada uno con $50 mil millones a la economía local.

Se espera que solo la construcción del QSL genere más de 150 empleos directos a tiempo completo in situ, además de crear entre 75 y 100 puestos adicionales en toda Massachusetts relacionados con servicios profesionales y cadena de suministro apoyando al proyecto.

Las startups surgidas del MIT son también motores clave dentro del ecosistema emprendedor regional; según un informe publicado por los profesores Edward Roberts y Fiona Murray en 2015, los emprendedores egresados han creado más de 30,000 empresas activas que emplean a 4.6 millones de personas y generan ingresos anuales globales por $1.9 billones —una cifra superior al PIB del décimo país más grande del mundo hasta 2014—. El QSL proporcionará las herramientas necesarias para fortalecer aún más esta economía innovadora enfocada en tecnologías cuánticas.

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