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Alejandro Aravena insta a graduados de arquitectura a liderar con bondad y verdad
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Alejandro Aravena insta a graduados de arquitectura a liderar con bondad y verdad

jueves 04 de junio de 2026, 13:07h

Alejandro Aravena, reconocido arquitecto chileno y ganador del Premio Pritzker, instó a los graduados de la Clase de 2026 de la Escuela de Arquitectura y Planificación del MIT a liderar con amabilidad y a honrar la verdad. Durante su discurso en la ceremonia de graduación, Aravena enfatizó la importancia de utilizar sus habilidades para proyectos que beneficien a otros y no solo a sí mismos. Resaltó el valor de la educación como un derecho y celebró la creación de un fondo de becas para apoyar a futuros estudiantes. La clase, compuesta por 206 graduados de diversas partes del mundo, refleja un compromiso con la generosidad y el cambio social.

La Clase de 2026 de la Escuela de Arquitectura y Planificación del MIT se distingue por un rasgo fundamental: su generosidad. Así lo expresó Hashim Sarkis, decano de la institución, durante la ceremonia de graduación. En un gesto que refleja el espíritu altruista de los graduados, anunció la creación del fondo de becas “Clase de 2026” para apoyar a los estudiantes entrantes.

“La educación es un derecho, no un privilegio”, afirmó Sarkis. “Esta beca nos acerca a nuestro objetivo de garantizar este derecho a cada estudiante y convertirnos en una escuela sin matrícula.” La declaración fue recibida con aplausos prolongados por parte de los asistentes.

Un grupo diverso y global

La promoción está compuesta por 206 graduados provenientes de todas las áreas que abarca la escuela: Arquitectura, Estudios Urbanos y Planificación, Artes y Ciencias Multimedia (MIT Media Lab) y el Centro de Bienes Raíces. Entre ellos, seis obtuvieron títulos duales. Este año, el 57% son estadounidenses, mientras que el 10% proviene de China y el 5% de India.

El orador principal fue Alejandro Aravena, reconocido arquitecto chileno y ganador del Pritzker Prize, el galardón más prestigioso en arquitectura. Aravena es conocido por su trabajo innovador en proyectos que promueven la participación comunitaria en el diseño urbano. Durante su discurso, abordó temas relevantes sobre la responsabilidad social del arquitecto.

Reflexiones sobre la humanidad

Aravena compartió historias impactantes que reflejan un mundo en un “punto crítico”. Se preguntó si la humanidad se inclinaría hacia la civilización o hacia la barbarie. Relató una experiencia vivida durante un proyecto de mejora urbana en Chile, donde dos trabajadores sociales fueron amenazados por criminales organizados. Este episodio subrayó las dificultades que enfrentan quienes intentan mejorar las condiciones en entornos vulnerables.

En otro proyecto reciente, relacionado con la construcción de un hospital para víctimas de violencia sexual en Colombia, los arquitectos se cuestionaron sobre la brutalidad humana. Aravena enfatizó que si el “derecho del más fuerte” se convierte en norma, es vital entender sus implicaciones.

Un llamado a la acción

A lo largo de su discurso, Aravena instó a los graduados a utilizar sus habilidades para trabajar en proyectos que beneficien a otros y no solo a sí mismos. “Crear un terreno más equitativo es una mala noticia para los depredadores”, advirtió. Exhortó a los estudiantes a emplear su conocimiento y formación en intereses comunes y no únicamente personales.

“Recuperemos la decencia, la amabilidad y el respeto por la verdad”, concluyó Aravena ante una audiencia cautivada. “Clase de 2026, juntos hagamos grande nuevamente al prefrontal.”

La noticia en cifras

Cifra Descripción
206 Total de graduados en la Clase de 2026
57% Porcentaje de graduados de Estados Unidos
10% Porcentaje de graduados de China
5% Porcentaje de graduados de India
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