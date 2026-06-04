Un enfoque innovador para proteger humedales sin frenar el desarrollo económico

jueves 04 de junio de 2026 , 12:47h

Un nuevo estudio propone un enfoque innovador para preservar los humedales sin frenar el desarrollo económico. La investigación sugiere reemplazar las mandatos de conservación tradicionales con un sistema de compensaciones intercambiables y un impuesto local sobre el desarrollo, que compense el aumento del riesgo de inundaciones. Este modelo permitiría a los desarrolladores construir en humedales mediante la compra de créditos que representan mejoras ambientales en otras áreas. Los hallazgos indican que esta política podría conservar la mayoría de los beneficios económicos generados por el desarrollo, al tiempo que reduciría significativamente los daños por inundaciones. La investigación destaca la importancia de equilibrar la protección ambiental y el crecimiento económico, ofreciendo un camino más efectivo que las prohibiciones absolutas o el desarrollo sin restricciones.

La búsqueda de un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente presenta desafíos significativos, especialmente cuando se trata de los humedales. Estos ecosistemas no solo ofrecen protección contra inundaciones, sino que también mejoran la calidad del agua y son fundamentales para el funcionamiento de sistemas ecológicos más amplios. La pregunta que surge es: ¿cómo podemos preservar estos espacios naturales mientras fomentamos la actividad económica?

Un estudio reciente sugiere que una solución viable radica en reemplazar los mandatos tradicionales de conservación, que exigen la restauración local de los humedales afectados, por un sistema de compensaciones intercambiables. Este enfoque permitiría a los desarrolladores construir sobre un humedal mediante la compra de créditos que representan un valor ambiental equivalente generado por la mejora de otro humedal dentro de la misma cuenca hidrográfica, lejos de las áreas de desarrollo intensivo.

Un nuevo enfoque regulatorio

Aunque este método ha sido adoptado por reguladores federales y estatales en EE. UU. desde mediados de los años 90, las regulaciones actuales no consideran los beneficios de protección contra inundaciones que ofrecen los humedales. El estudio propone una política de compensaciones que incluye un impuesto variable a nivel local sobre el desarrollo, diseñado específicamente para compensar el aumento del riesgo de inundación que este genera.

En los 48 estados contiguos de EE. UU., los humedales están mayormente concentrados en California y Florida, dos estados con alta densidad poblacional. Al analizar detalladamente los humedales en Florida desde 1995 hasta 2020 utilizando una metodología académica innovadora que toma en cuenta factores locales, los investigadores estiman que el desarrollo de estos ecosistemas ha generado ganancias económicas netas por $2.4 mil millones. Su alternativa política habría preservado gran parte de estas ganancias mientras evitaba aproximadamente $1.6 mil millones en daños por inundaciones.

Retención de beneficios económicos

"Se retienen dos tercios de las ganancias privadas derivadas del comercio", afirma Daniel Aronoff, PhD ’22, investigador asociado en el Departamento de Economía del MIT y coautor del artículo que resume los hallazgos del estudio. "Y los daños por inundaciones disminuyen drásticamente, lo que significa que solo se incurre en una pequeña fracción del daño por inundación mientras se recauda esa cantidad en ingresos fiscales adicionales, lo cual puede subsidiar el costo de restauración después de ocurridos esos daños."

Este sistema no representa ni un simple mandato conservacionista ni una carta blanca para los desarrolladores. Según los académicos, ofrece una forma más eficaz de equilibrar la preservación de humedales con las ganancias económicas al mismo tiempo que reduce el riesgo de inundaciones.

Implementación práctica

"Esto es factible", dice Aronoff. "Es algo implementable. Se podría construir una política basada en esto."

El artículo titulado "Conservation Priorities and Environmental Offsets: Markets for Florida Wetlands", aparece en la edición de mayo del American Economic Review. Los autores son Aronoff y Will Rafey, PhD ’20, profesor asistente de economía en la Universidad de California en Los Ángeles.

Políticas federales y sus limitaciones

Desde la década de 1970, la política federal sobre humedales en EE.UU. ha estado regida por el objetivo “sin pérdida neta”, lo que implica que cualquier desarrollo debe ir acompañado por acciones aprobadas para compensar cualquier pérdida funcionalidad del humedal. Las leyes estatales suelen reflejar este enfoque federal.

Los investigadores llevaron a cabo su estudio como un ambicioso proyecto basado en datos extensos. Obtuvieron información integral sobre créditos ambientales emitidos y transferencias a desarrolladores desde reguladores estatales y regionales; registros sobre precios de compensaciones; mapas detallando el desarrollo de humedales; así como datos sobre políticas y reclamaciones relacionadas con riesgos por inundaciones proporcionados por FEMA.

Análisis granular para resultados precisos

A través del uso meticuloso de estos datos, construyeron una base detallada sobre cada permiso emitido para bancos de humedales en Florida e incorporaron mejoras, adquisiciones terrestres y cronogramas para liberación y venta de créditos compensatorios a lo largo del tiempo. Este enfoque les permitió desarrollar un modelo dinámico del mercado de compensaciones ambientales, obteniendo así estimaciones precisas sobre ganancias económicas y costos asociados al riesgo por inundaciones.

A diferencia de otros estudios que aplicaron datos nacionales al análisis sobre humedales, este enfoque granular permitió realizar un examen enfocado localmente sobre actividad económica, inundaciones y políticas específicas para Florida.

Diferencias clave entre políticas anteriores

El estudio también destaca distinciones importantes entre diferentes tipos de políticas compensatorias previamente implementadas. La primera versión requería a un desarrollador restaurar humedales adyacentes a cualquier área recién desarrollada; mientras que una segunda versión permite comprar créditos compensatorios independientemente del área afectada.

No obstante, esta última opción conlleva mayores riesgos debido a posibles daños por inundaciones a propiedades desarrolladas si las áreas restauradas no sirven como amortiguadores adecuados contra inundaciones urbanas.

Impuestos Pigouvianos como solución óptima

La propuesta política sugiere imponer un impuesto —ya sea a vendedores o compradores— equivalente al aumento estimado del riesgo por inundación creado por el desarrollo.

“Pasar del primer al segundo tipo podría haber generado mucho valor porque se desarrolla con humedales creados a menor costo,” explica Aronoff. “Sin embargo, eso generó una externalidad: el riesgo por inundación.”

Finalmente, el análisis empírico desarrollado indica un camino más óptimo utilizando impuestos Pigouvianos —nominados así en honor al economista Arthur Pigou— diseñados para gravar situaciones negativas impuestas a la sociedad.

“La economía trata sobre compromisos”, concluye Aronoff. “Y este es uno importante.”

Los investigadores creen firmemente que implementar sistemas equilibrados será más efectivo a largo plazo que muchas prohibiciones sobre actividades económicas o permitir actividades sin considerar el bien público.

"Si eliges una postura absoluta estás optando siempre por uno u otro", advierte Aronoff. "Lo esencial desde la perspectiva económica es asumir que existe un compromiso y preguntarse cómo negociar ese compromiso óptimamente." La investigación recibió apoyo financiero del National Science Foundation y del George and Obie Schultz Fund.