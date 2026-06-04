El Gobierno invierte 24,9 millones en la animación canaria para impulsar el sector

jueves 04 de junio de 2026 , 12:45h

El Gobierno de España ha autorizado una inversión estratégica de 24,9 millones de euros en la empresa canaria de animación Anima Kitchent. Esta inversión, gestionada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), busca consolidar la inversión internacional y potenciar el sector audiovisual español, especialmente en animación. Se espera que esta operación genere 275 empleos directos y 550 indirectos en los próximos cinco años, además de mejorar la infraestructura tecnológica de la compañía. La iniciativa forma parte del Plan Spain Audiovisual Hub, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Inversión estratégica en la animación canaria

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una significativa inversión de 24,9 millones de euros destinada a la empresa canaria de animación Anima Kitchent. Esta medida, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), busca fortalecer las capacidades industriales y el talento creativo dentro del sector audiovisual español.

La acción tiene como objetivo potenciar el ecosistema audiovisual nacional en el ámbito de la animación, apoyando a esta productora española en el desarrollo y producción de proyectos originales de largometrajes. Se espera que esta inversión genere un valor sostenible a largo plazo mediante la creación de propiedad intelectual. Además, se fomentará el crecimiento de un líder en la industria de la animación española y se facilitará la comercialización multiplataforma de su catálogo dirigido a audiencias familiares.

Colaboraciones estratégicas para el crecimiento

Este proyecto se lleva a cabo bajo un modelo de colaboración público-privada, contando con el respaldo privado del grupo DNEG, reconocido mundialmente por sus efectos especiales y animación. Con más de 9.000 empleados y galardonado con ocho premios Oscar, DNEG aporta su experiencia a través de ReDefine Originals, un estudio dedicado al desarrollo y explotación comercial global de contenido animado por computadora (CG) de alta calidad.

Anima Kitchent, establecida en 2014 y ubicada en Las Palmas desde 2016, se posiciona como uno de los estudios más destacados en Canarias. Su trayectoria incluye una sólida experiencia en creación, producción y distribución de entretenimiento infantil, así como una notable presencia en plataformas digitales y servicios de streaming. La empresa también se dedica a la formación profesional mediante programas especializados en animación 2D y 3D.

Impacto económico y laboral

El propósito fundamental es contribuir al fortalecimiento del tejido económico y creativo del sector audiovisual nacional, generando empleo altamente cualificado. Se estima que esta iniciativa creará 275 puestos de trabajo directos en los próximos cinco años, además de 550 empleos indirectos. La inversión pública permitirá mejorar los recursos tecnológicos de Anima Kitchent, optimizando tiempos y reduciendo consumos energéticos mientras se fortalece su infraestructura.

Esta operación forma parte de la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, una iniciativa integrada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos Next Generation EU. Este plan está liderado por el Ministerio para la Transformación Digital y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).

Nuevas iniciativas para impulsar el sector tecnológico

Aparte del Spain Audiovisual Hub, SETT gestiona otros dos instrumentos financieros destinados a potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: PERTE Chip, centrado en microelectrónica y semiconductores; y Next Tech, que promueve la inversión privada y mejora el acceso a financiación dentro de sectores estratégicos vinculados a la transformación digital.

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