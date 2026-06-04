El hangar de Barajas podría ser declarado Bien de Interés Cultural

jueves 04 de junio de 2026 , 12:38h

El Ministerio de Cultura de España ha comenzado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural el icónico hangar diseñado por Eduardo Torroja en el Aeropuerto de Barajas. Este edificio es un destacado ejemplo del patrimonio industrial español de la primera mitad del siglo XX y su declaración conlleva la máxima protección según la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. La iniciativa busca preservar este importante legado arquitectónico que representa la innovación y el diseño de su época. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

El Ministerio de Cultura ha dado un paso significativo al iniciar los trámites necesarios para declarar como Bien de Interés Cultural el hangar diseñado por el arquitecto Eduardo Torroja, ubicado en el Aeropuerto de Barajas. Este edificio es considerado un ejemplo excepcional del patrimonio industrial español correspondiente a la primera mitad del siglo XX.

La decisión de proteger este emblemático hangar implica la aplicación de la máxima figura de protección establecida en la Ley 16/1985, de 25 de junio, que regula el Patrimonio Histórico Español. Esta normativa busca preservar y valorar los bienes que representan la historia y cultura del país.

Un legado arquitectónico

El hangar, con su diseño innovador, no solo refleja la maestría de Torroja, sino que también representa una parte importante de la evolución arquitectónica en España durante el siglo pasado. La declaración como Bien de Interés Cultural permitirá asegurar su conservación y promover su reconocimiento entre las nuevas generaciones.

Con esta medida, se espera que el público tome mayor conciencia sobre la importancia del patrimonio industrial y su relevancia en la identidad cultural española. La protección del hangar también podría abrir nuevas oportunidades para su uso y valorización dentro del contexto actual.

Compromiso con la cultura

El Ministerio reafirma así su compromiso con la preservación del patrimonio histórico, buscando no solo proteger estructuras significativas, sino también fomentar un diálogo sobre el valor cultural que estas edificaciones aportan a la sociedad. Este tipo de iniciativas son fundamentales para mantener viva la memoria colectiva y fortalecer los vínculos con nuestra historia.

A medida que avanzan los trámites, se espera que surjan más detalles sobre las futuras acciones a implementar para garantizar la integridad y accesibilidad del hangar diseñado por Torroja, un símbolo perdurable del ingenio arquitectónico español.