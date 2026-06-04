LO ÚLTIMO, APLICACIONES, ACTUALIDAD Ampliar Tod Machover galardonado con la Medalla George Peabody por sus aportes a la música y la tecnología Redacción Más artículos de este autor Por jueves 04 de junio de 2026 , 12:34h





Tod Machover, reconocido como un pionero en la intersección de la música y la tecnología, ha sido galardonado con la prestigiosa Medalla George Peabody por sus contribuciones sobresalientes a la música y la danza en América. Este honor, otorgado por el Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins, destaca su trabajo innovador en ópera participativa y tecnologías creativas. Machover, quien es profesor en el MIT Media Lab, se une a una lista de laureados que incluye a figuras icónicas como Stevie Wonder y Yo-Yo Ma. Su impacto en el panorama musical estadounidense y su liderazgo en el uso de inteligencia artificial en procesos creativos lo consolidan como una figura inspiradora en el ámbito artístico contemporáneo. Tod Machover, reconocido como el Muriel R. Cooper Professor of Music and Media y director del MIT Media Lab, ha sido galardonado con la Medalla George Peabody por sus Contribuciones Sobresalientes a la Música y la Danza en América. Este prestigioso reconocimiento es el más alto otorgado por el Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins. Como compositor y pionero en tecnología musical, Machover ha ampliado las posibilidades de la música tanto para artistas como para audiencias a través de su trabajo en ópera participativa, inteligencia artificial y tecnologías creativas. Se une a una lista de laureados que incluye a figuras icónicas como Stevie Wonder, Misty Copeland y Leonard Bernstein. Un reconocimiento a su trayectoria En la citación para la Medalla Peabody, Fred Bronstein, decano del Instituto Peabody, destaca: “La amplitud y profundidad de la carrera de Tod Machover —su labor en ópera participativa, como educador y director del MIT Media Lab, así como su trabajo innovador en la intersección entre música y tecnología— lo convierten en un destinatario ideal para la Medalla Peabody”. Además, añade que Machover sigue siendo una fuente de inspiración en la relación en constante evolución entre la inteligencia artificial y el proceso creativo. Apodado “visionario musical” y “el compositor más conectado de América”, Machover es considerado uno de los compositores más innovadores en actividad hoy en día. Su enfoque rompe barreras artísticas y culturales tradicionales mientras desarrolla tecnologías que amplían el potencial musical para todos. Pionero en su campo Machover fue el primer director de investigación musical en el IRCAM de Pierre Boulez en París y fue nombrado miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias en 2024. Su trabajo ha sido reconocido por diversas organizaciones, incluyendo la Academia Americana de Artes y Letras y el Ministerio de Cultura Francés. El Instituto Peabody, primer conservatorio musical en Estados Unidos, promueve un modelo dinámico de artes escénicas que empodera a músicos y bailarines de diversos orígenes para crear y actuar al más alto nivel. Como división de la Universidad Johns Hopkins, Peabody ofrece oportunidades para estudios interdisciplinarios y se posiciona como una voz líder en la intersección entre arte y educación. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Movilfonia No está permitido verter comentarios contrarios a la ley, injuriantes o que contengan insultos, descalificaciones personales u opiniones que atenten contra la dignidad de otras personas. Tampoco se admitirán mensajes fuera de tono o que no se entiendan claramente. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.