Nuevo adyuvante en vacuna podría facilitar erradicación de la polio

jueves 04 de junio de 2026 , 12:34h

Investigadores del MIT han desarrollado un nuevo adyuvante para la vacuna inyectable contra la polio que podría facilitar la erradicación del virus. Este adyuvante ayuda a inducir una respuesta inmune fuerte en el tracto gastrointestinal, crucial para evitar la transmisión del poliovirus. A diferencia de la vacuna oral, que puede ser infecciosa, esta nueva formulación combina la vacuna inactivada con nanopartículas que liberan el adyuvante Am80 de manera sostenida. Los resultados en estudios con ratas muestran un aumento significativo en los anticuerpos necesarios para la inmunidad mucosal. Este avance podría revolucionar las estrategias de vacunación y contribuir a erradicar la polio a nivel global.

Un nuevo avance en la lucha contra la poliomielitis se ha presentado gracias a investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), quienes han desarrollado un adyuvante que podría potenciar la eficacia de la vacuna inyectable contra esta enfermedad. Este adyuvante tiene el potencial de inducir una respuesta inmune robusta en el tracto gastrointestinal, un factor crucial para erradicar el virus.

En Estados Unidos, los niños reciben comúnmente una forma inyectable de la vacuna contra la poliomielitis, que es efectiva para prevenir la enfermedad, aunque no bloquea la transmisión del virus tan eficazmente como lo hace la vacuna oral. La poliomielitis se propaga generalmente a través de alimentos o agua contaminados, lo que significa que el tracto gastrointestinal es el primer punto de exposición del organismo al virus.

Innovación en la vacunación

El nuevo enfoque desarrollado por los científicos del MIT busca modificar la vacuna inyectable para que también promueva una respuesta inmune mucosal. Esto podría facilitar la erradicación de la poliomielitis sin los riesgos asociados con la vacuna oral. Ana Jaklenec, investigadora principal en el Koch Institute for Integrative Cancer Research del MIT, destaca: “Las personas vacunadas con la vacuna inyectable no enferman, pero pueden ayudar a circular el virus. La inmunidad mucosal podría ayudar a reducir esa excreción y, idealmente, eliminarla”.

La nueva formulación incluye la actual vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV) combinada con un adyuvante basado en nanopartículas que dirige las células inmunitarias hacia el revestimiento mucosal del intestino. En estudios realizados en ratas, este enfoque demostró un aumento de 20 veces en los anticuerpos necesarios para lograr inmunidad mucosal en comparación con IPV solo.

Desafíos y avances

A pesar de que los casos de poliomielitis son raros en muchas partes del mundo gracias a campañas de vacunación extensivas, el virus sigue siendo altamente contagioso y endémico en países como Pakistán y Afganistán. Las infecciones pueden surgir entre individuos no vacunados y también debido a mutaciones del virus atenuado utilizado en las vacunas orales.

Para abordar este desafío, los investigadores del MIT colaboraron con colegas de Harvard Medical School para explorar cómo un derivado de vitamina A puede funcionar como adyuvante para estimular células inmunitarias hacia el tracto gastrointestinal. Sin embargo, este adyuvante requiere múltiples inyecciones diarias durante varios días para generar una respuesta inmune adecuada, lo cual no es práctico para campañas masivas de vacunación.

Nuevas estrategias con nanopartículas

Con el objetivo de superar esta limitación, los científicos desarrollaron una formulación basada en nanopartículas que permite liberar lentamente el adyuvante durante varios días. En pruebas realizadas en ratas, se administró una inyección de IPV junto con Am80 encapsulado en nanopartículas lipídicas (LNP). Los resultados mostraron que estas nanopartículas acumulan en los ganglios linfáticos e interactúan con las células B y T expuestas al virus.

Esta interacción provoca que las células B produzcan anticuerpos IgA, que protegen las superficies corporales al recubrir las membranas mucosas. Además, se generan anticuerpos IgG que circulan por el torrente sanguíneo. Jaklenec explica: “La IPV es una vacuna segura pero no puede crear inmunidad mucosal; mientras que la OPV puede hacerlo pero no es tan segura”. Con esta nueva estrategia se busca combinar lo mejor de ambas vacunas.

Próximos pasos y aplicaciones futuras

Los investigadores planean realizar pruebas adicionales con modelos animales más grandes donde se mezcle la vacuna y el adyuvante antes de su administración. Además, utilizar Am80 u otros adyuvantes para inducir respuestas mucosales podría abrir nuevas posibilidades para diseñar mejores vacunas contra otros patógenos que afectan al tracto gastrointestinal o enfermedades respiratorias.

“Podrías potencialmente añadirlo a cualquier vacuna inyectada”, concluye Jaklenec. Esta investigación ha sido financiada por la Fundación Gates y representa un paso significativo hacia la erradicación definitiva de la poliomielitis.