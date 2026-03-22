Aiper lanza el Scuba V3, un robot limpiapiscinas con inteligencia artificial

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:56h

Aiper ha lanzado el Scuba V3, un innovador robot limpiapiscinas que incorpora IA Cognitiva para facilitar el mantenimiento diario de las piscinas. Con tecnologías como Cognitive AI Navium™ y AI Patrol Cleaning, este dispositivo optimiza automáticamente su ruta de limpieza y se adapta a las condiciones específicas de cada piscina. Disponible por un precio especial de 999 €, el Scuba V3 promete una experiencia de limpieza eficiente y sin esfuerzo, permitiendo a los usuarios disfrutar de agua cristalina con mínima intervención. Se puede adquirir en la tienda oficial de Aiper y distribuidores autorizados.

Aiper ha lanzado al mercado su nuevo robot limpiapiscinas, el Scuba V3, que promete revolucionar el mantenimiento de las piscinas con la incorporación de tecnología de inteligencia artificial. Este dispositivo, diseñado para ofrecer un mantenimiento diario sin esfuerzo, ya está disponible en la tienda oficial de Aiper y en distribuidores autorizados a un precio especial de 999 €.

El Scuba V3 se destaca por su capacidad para optimizar la limpieza gracias a su sistema Cognitive AI Navium™ y la funcionalidad AI Patrol Cleaning. Estas innovaciones permiten que el robot analice el entorno de cada piscina, ajustando automáticamente su ruta de limpieza y potencia según las características específicas del espacio, como tamaño, forma e incluso condiciones climáticas.

Una experiencia de limpieza automatizada

Con el objetivo de facilitar el mantenimiento diario, el Scuba V3 se adapta inteligentemente a las dimensiones de la piscina. Los usuarios solo necesitan activar el dispositivo mediante la app de Aiper. Además, gracias a su funcionalidad Cognitive AI Navium™, puede establecer planes automáticos semanales basados en el historial de uso y las condiciones ambientales.

La tecnología AI Patrol Cleaning permite al Scuba V3 detectar residuos y ajustar su recorrido en tiempo real, logrando una limpieza más rápida y eficiente. Su sistema de planificación adaptativa, denominado VisionPath™, combina visión artificial y sensores dToF para crear rutas óptimas que evitan obstáculos y maximizan la eficacia del proceso.

Eficiencia y comodidad en un solo dispositivo

El diseño del Scuba V3 prioriza la comodidad del usuario. Con un peso de apenas 8,2 kg, es fácil de levantar con una sola mano. El robot se activa con un simple clic y cuenta con una base de carga automática que facilita su recarga tras cada uso. Al finalizar cada ciclo, regresa a la línea de flotación por sí mismo, notificando al usuario a través de la app.

Aiper también asegura que los datos visuales están protegidos mediante certificación TÜV, garantizando que toda información se almacena exclusivamente en el dispositivo sin ser subida a plataformas externas. Esto proporciona tranquilidad a los usuarios junto con un rendimiento excepcional.

Cita del CEO y disponibilidad del producto

"Las soluciones inteligentes y la IA están abriendo nuevas posibilidades en el hogar, transformando también el cuidado de la piscina", afirma Richard Wang, CEO de Aiper. "Con Scuba V3 incorporamos limpieza cognitiva impulsada por IA al mantenimiento diario esencial". Esta innovación busca equilibrar automatización y diseño para permitir a los usuarios disfrutar más tiempo junto a sus piscinas.

Scuba V3 ya está disponible para compra. Los interesados pueden adquirirlo por 999 € en la web oficial de Aiper, así como en Amazon, además de tiendas como Leroy Merlín y El Corte Inglés durante este mes.

Para más detalles sobre Aiper, se puede visitar Aiper.com o seguir sus redes sociales en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok y X.

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