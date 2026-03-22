Atos, reconocido como líder en ingeniería digital para seguros por ISG

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:47h

Atos se ha consolidado como líder global en ingeniería digital para el sector asegurador, según el informe ISG Provider Lens® 2025. Este reconocimiento destaca su capacidad para modernizar entornos tecnológicos complejos e integrar inteligencia artificial en procesos clave como suscripción y gestión de siniestros. Atos combina un profundo conocimiento del sector con tecnologías avanzadas, permitiendo a las aseguradoras acelerar su modernización y mejorar la experiencia del cliente. La firma también enfatiza su compromiso con la innovación digital y la transformación operativa en el ámbito asegurador. Para más detalles, visita el enlace: https://www.comunicae.es/notas-de-prensa/atos-se-consolida-como-lider-global-en/

Atos, reconocido como un líder global en transformación digital impulsada por inteligencia artificial (IA), ha sido destacado en el informe ISG Provider Lens® 2025 sobre servicios de ingeniería digital para el sector asegurador. Este reconocimiento resalta la capacidad de la empresa para asistir a las aseguradoras en la modernización de sus entornos tecnológicos complejos e integrar soluciones basadas en IA en áreas críticas como la suscripción, gestión de siniestros y atención al cliente.

El informe enfatiza la fortaleza de Atos al combinar un profundo conocimiento del sector asegurador con avanzadas capacidades de ingeniería digital, plataformas de datos empresariales y aceleradores de IA. Esta combinación permite una innovación más ágil, incrementa la eficiencia operativa y mejora la experiencia del asegurado.

Innovación y Eficiencia

Además, se destaca el enfoque distintivo de Atos que integra marcos de ingeniería específicos del sector y desarrollo de software habilitado por IA. Gracias a estas estrategias, las aseguradoras pueden acelerar sus programas de modernización, disminuir riesgos y reducir los tiempos de lanzamiento al mercado.

Perspectiva del analista

Ashish Jhajharia, analista líder en seguros para ISG, comentó sobre los resultados: "Al modernizar los entornos de aplicaciones de las aseguradoras mediante sus marcos de desarrollo inteligente, Atos les permite aprovechar la innovación digital, mejorar sus operaciones y la experiencia del cliente, logrando resultados tangibles en su transformación".

Reconocimiento Internacional

ISG posiciona a Atos entre los líderes mundiales en servicios de ingeniería digital para seguros, reconociendo su habilidad para modernizar aplicaciones mediante tecnologías avanzadas que optimizan tanto la eficiencia operativa como la experiencia del cliente.

Perspectiva del portfolio sectorial

Srini Gummadavelly, director global de industria en Atos, expresó: "Estamos encantados de ser reconocidos como líderes por ISG. En un contexto donde la innovación avanza rápidamente y puede resultar disruptiva, este reconocimiento confirma que nuestros clientes pueden confiar en nuestra experiencia y compromiso para implementar servicios de ingeniería digital impulsados por IA en el sector asegurador global".

David Mullins, ejecutivo del portafolio de Servicios Financieros y Seguros en Atos, añadió: "La ingeniería digital se está convirtiendo en una palanca estratégica para que las aseguradoras transformen entornos tecnológicos heredados en plataformas inteligentes y basadas en datos. Al fusionar experiencia sectorial con aceleradores de IA y plataformas empresariales, Atos facilita a las aseguradoras una modernización más rápida e integración inteligente en sus procesos".