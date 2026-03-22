AIR-Andalusia impulsará la digitalización de 1.100 pymes en Andalucía

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:33h

La iniciativa AIR-Andalusia busca impulsar la transformación digital de 1.100 pymes andaluzas mediante el acceso a servicios tecnológicos avanzados. Con un presupuesto de más de 5 millones de euros, cofinanciado por la Unión Europea, este proyecto se desarrollará en tres años y ofrecerá 30 servicios especializados, incluyendo formación en inteligencia artificial y asesoramiento financiero. La Agencia Digital de Andalucía contribuye con 600.000 euros para facilitar el acceso a estas tecnologías. AIR-Andalusia es un nodo clave en la red europea de Centros de Innovación Digital, posicionando a Andalucía como referente en innovación tecnológica.

La Agencia Digital de Andalucía (ADA) ha anunciado su participación en la presentación de AIR-Andalusia, un ambicioso proyecto que busca facilitar la transformación digital de más de 1.300 entidades, entre las que se incluyen unas 1.100 pequeñas y medianas empresas. El evento tuvo lugar en Granada y fue encabezado por el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

AIR-Andalusia se posiciona como el único nodo andaluz dentro de la red europea de Centros de Innovación Digital (EDIH), lo que refuerza el estatus de Andalucía como un referente en tecnologías avanzadas. Paradela destacó que este reconocimiento es un reflejo de la confianza depositada por la Comisión Europea en el potencial innovador de la región.

Nacimiento del consorcio y objetivos del proyecto

El proyecto surge a partir de un consorcio compuesto por 20 entidades del ecosistema andaluz de innovación, incluyendo universidades, centros tecnológicos, parques científicos y asociaciones empresariales. La coordinación está a cargo de la Fundación AI Granada Research & Innovation.

Durante el acto, también estuvieron presentes la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; Enrique Herrera, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada; y Josep Roig, presidente del Círculo Tecnológico de Granada, entre otros representantes del tejido empresarial andaluz.

Presupuesto y servicios ofrecidos

AIR-Andalusia cuenta con un presupuesto superior a 5 millones de euros, financiado al 50% por la Unión Europea a través del Programa Europa Digital. Durante los próximos 36 meses, hasta enero de 2029, se desarrollarán una serie de 30 servicios especializados dirigidos principalmente a pymes, startups y administraciones públicas.

Entre las soluciones que ofrecerá el proyecto se encuentran iniciativas como test before invest, formación en Inteligencia Artificial y robótica, asesoramiento para acceso a financiación y conexión con redes europeas de innovación. El objetivo es claro: incrementar en un 30% la madurez digital de las organizaciones andaluzas.

Alineación con estrategias regionales

Paradela subrayó que AIR-Andalusia se integra en las principales hojas de ruta regionales, tales como la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad (S4Andalucía) y la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030. Además, enfatizó que prioriza sectores estratégicos como agroindustria, salud, industria inteligente, turismo sostenible y energía circular.

AIR-Andalusia también pone énfasis en la capacitación, ofreciendo programas formativos destinados a profesionales y empleados públicos con el fin de generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer el talento digital en Andalucía.

Aporte económico y futuro prometedor

La ADA reafirma su compromiso con este proyecto mediante una aportación económica de 600.000 euros, destinada a facilitar el acceso a servicios tecnológicos avanzados para las pymes andaluzas a un coste reducido.

"AIR-Andalusia se configura como una infraestructura clave para el futuro económico de nuestra comunidad", concluyó Paradela. "Más que un simple proyecto, representa una red colaborativa que impulsará la innovación y brindará oportunidades significativas hacia una economía más digitalizada y competitiva".

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