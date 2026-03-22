ASUS celebra el Foro Internacional AI CITY en Taiwán

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:05h

ASUS ha celebrado el AI CITY International Forum en Taiwán, donde presentó su arquitectura completa de AI City, que fusiona la infraestructura de IA soberana con la gobernanza urbana sostenible. Este evento reunió a líderes de la industria y representantes de ciudades internacionales para discutir soluciones innovadoras en transformación urbana. La estrategia integral de ASUS se centra en pasar de la recopilación pasiva de datos a sistemas inteligentes que toman decisiones, redefiniendo así la evolución urbana. El foro, inaugurado por Samson Hu, Co-CEO de ASUS, subrayó cómo la inteligencia artificial está revolucionando el funcionamiento de las ciudades modernas.

ASUS presenta su arquitectura de ciudad inteligente basada en inteligencia artificial

Un enfoque integral para la transformación urbana

La compañía ASUS ha llevado a cabo el AI CITY International Forum, un evento destacado que reunió a líderes de la industria y representantes de ciudades internacionales. Este foro se centró en la arquitectura de computación soberana en IA, la sostenibilidad con cero emisiones y la gestión energética inteligente, evidenciando las capacidades integradas y el liderazgo tecnológico de ASUS en el ámbito de las ciudades inteligentes.

Samson Hu, Co-CEO de ASUS y presidente de la Alianza de Soluciones para Ciudades Inteligentes de Taiwán (TSSA), inauguró el evento. En sus palabras iniciales, subrayó que «la inteligencia artificial está redefiniendo fundamentalmente cómo operan las ciudades. La conversación ya no se limita a conectar infraestructuras o digitalizar servicios. Estamos siendo testigos del surgimiento de la Ciudad Inteligente: un nuevo paradigma de desarrollo urbano donde la inteligencia está incrustada en la gobernanza, infraestructura y servicios cotidianos».

Estrategia integral y alianzas estratégicas

ASUS presentó su estrategia integral de IA, que abarca desde una infraestructura soberana hasta aplicaciones de IAoT, con el objetivo de liderar una transformación urbana completa. Este enfoque busca pasar de un modelo impulsado por datos a uno basado en decisiones inteligentes, transformando así las ciudades en sistemas más eficientes y proactivos.

Además, se establecieron alianzas estratégicas globales durante el foro, donde delegados de ASUS, Delta Electronics y diversas ciudades europeas compartieron perspectivas sobre soluciones exitosas para la transformación urbana. Estos intercambios resaltaron la importancia del trabajo conjunto para enfrentar los desafíos actuales en la gestión urbana.