ASUS lanza el Mini PC ExpertCenter PN55 con procesador AMD Ryzen AI

ASUS ha presentado el ExpertCenter PN55 Mini PC, un dispositivo compacto diseñado para satisfacer las necesidades de oficinas modernas, prosumidores y comercios. Equipado con un procesador AMD Ryzen AI 400 Series, este mini PC ofrece un rendimiento multihilo líder en su clase y una capacidad de procesamiento que alcanza hasta 55 TOPS (Tera Operations Per Second) gracias a su NPU XDNA2.
El ExpertCenter PN55 está optimizado para la productividad diaria y tareas creativas ligeras, ofreciendo una experiencia visual impresionante a través de gráficos AMD Radeon 800M. Este equipo permite conectar hasta cuatro pantallas 4K simultáneamente, lo que lo convierte en una opción ideal para multitasking.
Potencia y flexibilidad en un diseño compacto
Con un diseño que prioriza la facilidad de uso, el ExpertCenter PN55 incluye características como acceso sin herramientas a la memoria y almacenamiento, facilitando las actualizaciones. A pesar de su tamaño reducido de solo 130 x 130 x 34 mm y un peso de 0.6 kg, este dispositivo no escatima en conectividad: cuenta con doble LAN y hasta seis puertos USB.
Este mini PC es capaz de manejar tareas exigentes gracias a su procesador AMD Ryzen AI 9 HX 470, que proporciona un rendimiento excepcional para la creación de contenido y la automatización de tareas repetitivas. Además, puede ser equipado con hasta 96 GB de memoria DDR5 para garantizar un acceso rápido a cargas de trabajo aceleradas por IA.
Funciones avanzadas para mejorar la productividad
El ExpertCenter PN55 está diseñado para flujos de trabajo profesionales, ofreciendo experiencias mejoradas como subtítulos en vivo para reuniones multilingües y herramientas creativas que transforman simples indicaciones textuales en visuales artísticas. Su integración con asistentes virtuales permite interacciones fluidas mediante comandos por voz.
La seguridad también es una prioridad; el dispositivo incluye un sensor de huellas dactilares para inicios de sesión biométricos y tecnología fTPM 2.0 que proporciona protección contra manipulaciones a nivel hardware. Modelos seleccionados incorporan tecnologías AMD PRO que refuerzan la seguridad y permiten gestión remota.
Atractivo estético y robustez
El chasis del ExpertCenter PN55 combina estética moderna con funcionalidad práctica. Su diseño elegante en aluminio no solo mejora la apariencia del entorno laboral sino que también asegura un rendimiento térmico eficiente. Cumple con los estándares de durabilidad MIL-STD-810H, garantizando operación continua incluso en condiciones exigentes.
Este mini PC se presenta como una solución versátil tanto para entornos comerciales como para uso personal, asegurando fiabilidad y eficiencia en cada tarea.
Especificaciones destacadas
- Procesador: AMD Ryzen AI 9 HX 470 (cTDP 45W)
- Gráficos: Gráficos integrados AMD Radeon 800M
- Memoria: Hasta 96 GB DDR5-5600MHz
- Almacenamiento: Soporta dos SSD M.2 NVMe (256GB–2TB)
- Sistema Operativo: Windows® 11 Home/Pro
- Peso: Aproximadamente 530g
- Dimensiones: 130 x 130 x 34 mm
Con el lanzamiento del ExpertCenter PN55, ASUS reafirma su compromiso con la innovación tecnológica al ofrecer soluciones compactas pero potentes que responden a las demandas actuales del mercado laboral.
La noticia en cifras
