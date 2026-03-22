AMETIC destaca la innovación como clave para el futuro competitivo de Europa

domingo 22 de marzo de 2026 , 17:59h

AMETIC ha inaugurado el Foro Europeo de Innovación y Emprendimiento en Madrid, destacando la necesidad de situar la innovación en el centro de la estrategia europea para fortalecer la competitividad y autonomía tecnológica. Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, enfatizó que Europa enfrenta un momento crítico donde la capacidad de generar empresas tecnológicas es esencial. Durante el evento, expertos discutieron iniciativas clave como la futura Ley de Innovación y el "Régimen 28", que busca facilitar el escalado de startups en un marco jurídico común. La jornada subrayó la importancia de mejorar las condiciones para la innovación y fomentar una colaboración efectiva entre industria y ciencia, vital para enfrentar los retos globales actuales.

En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y competencia global, AMETIC ha inaugurado en Madrid el Foro Europeo de Innovación y Emprendimiento: “Más allá de los 27”. Este encuentro busca avanzar hacia una mayor integración del mercado europeo de innovación y fortalecer la posición de Europa en la carrera tecnológica mundial.

Un momento decisivo para Europa

Durante la apertura del evento, Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, enfatizó que Europa se encuentra en “un punto de inflexión”. La capacidad del continente para generar y escalar empresas tecnológicas será crucial para su competitividad y autonomía estratégica. Junto a él, participaron destacados representantes como Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Daniel Calleja, representante de la Comisión Europea en España; y Manuel Heitor, presidente del Grupo de Expertos sobre Horizonte Europa.

A lo largo del foro, expertos y representantes de diversas instituciones abordarán iniciativas clave para el futuro del ecosistema europeo de innovación, incluyendo la futura Ley de Innovación y el “Régimen 28”, que busca facilitar el escalado de startups mediante un marco jurídico común.

Impulsar la innovación como prioridad estratégica

El evento se desarrolla en un entorno donde es vital alinear las políticas de investigación e innovación en Europa. Según Hortigüela, “la capacidad para generar, escalar y consolidar empresas tecnológicas será determinante para reforzar nuestra competitividad”. Además, destacó la necesidad de crear un entorno más ágil que elimine barreras regulatorias y facilite el acceso a financiación.

Teresa Riesgo, por su parte, subrayó que este es un momento clave para innovar: “La necesidad de alcanzar la soberanía tecnológica es cada vez más urgente”. También mencionó las nuevas propuestas regulatorias provenientes de Europa como elementos esenciales en este proceso.

Caminos hacia un futuro innovador

Daniel Calleja añadió que “Europa debe reforzar su ecosistema innovador”, mejorando las condiciones para que las ideas lleguen al mercado. Anunció que el futuro Fondo Europeo de Competitividad, con una propuesta inicial de 409.000 millones de euros, será fundamental para movilizar inversiones en sectores estratégicos.

Calleja también resaltó que “la innovación no solo es motor de crecimiento, sino una herramienta clave para la competitividad”. Recordó que las pymes representan el 99% del tejido empresarial europeo y son responsables de dos tercios del empleo privado.

Nuevos modelos para enfrentar desafíos contemporáneos

Cerrando el acto, Manuel Heitor hizo hincapié en la importancia de fomentar la confianza en las instituciones científicas. Destacó que es esencial garantizar que ciencia y tecnología respondan a las necesidades sociales actuales.

A medida que avanza el foro, se reafirma la necesidad urgente de impulsar un nuevo modelo europeo basado en mayor inversión y gobernanza eficiente. Esto permitirá a Europa avanzar hacia una innovación más disruptiva y responder eficazmente a retos industriales y sociales contemporáneos.

Con esta iniciativa, AMETIC busca situar la innovación como eje central en las políticas europeas, promoviendo un modelo integrado que conecte investigación, industria y políticas públicas ante los desafíos globales actuales.