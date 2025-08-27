EMPRESAS, OPERADORAS, ACTUALIDAD T-Mobile y Alaska Airlines ofrecerán Wi-Fi gratuito en vuelos a partir de 2026 Redacción Más artículos de este autor Por miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h





T-Mobile US y Alaska Airlines han anunciado una colaboración para ofrecer Wi-Fi gratuito basado en Starlink en aviones a partir de 2026. Los miembros del programa de lealtad Atmos Rewards, que incluye a clientes de Alaska y Hawaiian Airlines, podrán acceder a este servicio sin publicidad. La instalación de Wi-Fi se completará en toda la flota de Alaska Airlines para 2027, beneficiando también a empleados como tripulantes y pilotos. Esta iniciativa refuerza el compromiso de T-Mobile con la conectividad en vuelo desde 2014 y se enmarca en su acuerdo con SpaceX para mejorar el acceso a internet. Alaska Airlines y T-Mobile US mejoran la conectividad en vuelo En un movimiento que promete transformar la experiencia de vuelo, Alaska Airlines y T-Mobile US han anunciado una colaboración destinada a ofrecer Wi-Fi gratuito en aviones equipados con tecnología Starlink. Este servicio estará disponible para los miembros del programa de lealtad Atmos Rewards, que combina las ofertas de Alaska Airlines y Hawaiian Airlines. A partir de 2026, los integrantes de este programa podrán acceder a un servicio de Wi-Fi sin publicidad, además de beneficios adicionales que se darán a conocer más adelante. Esta iniciativa no solo beneficiará a los pasajeros, sino que también proporcionará conectividad a los empleados de Alaska Airlines, incluyendo asistentes de vuelo, personal terrestre y pilotos. Una asociación con historia La alianza entre ambas compañías refuerza la reputación consolidada de T-Mobile en el ámbito de la conectividad gratuita durante vuelos comerciales, un compromiso que mantiene desde 2014. Según los planes anunciados, Alaska Airlines prevé completar la instalación del sistema Wi-Fi en toda su flota para 2027, abarcando aeronaves regionales, narrowbody y widebody. Aparte de Alaska Airlines, el operador también ofrece conectividad en vuelo a clientes elegibles en vuelos seleccionados de American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines. En 2022, T-Mobile estableció un acuerdo con SpaceX para integrar Starlink en sus servicios antes de lanzar el servicio directo al dispositivo a nivel nacional en julio de 2025. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

