T-Mobile y Alaska Airlines ofrecerán Wi-Fi gratuito en vuelos a partir de 2026

Alaska Airlines y T-Mobile US mejoran la conectividad en vuelo
En un movimiento que promete transformar la experiencia de vuelo, Alaska Airlines y T-Mobile US han anunciado una colaboración destinada a ofrecer Wi-Fi gratuito en aviones equipados con tecnología Starlink. Este servicio estará disponible para los miembros del programa de lealtad Atmos Rewards, que combina las ofertas de Alaska Airlines y Hawaiian Airlines.
A partir de 2026, los integrantes de este programa podrán acceder a un servicio de Wi-Fi sin publicidad, además de beneficios adicionales que se darán a conocer más adelante. Esta iniciativa no solo beneficiará a los pasajeros, sino que también proporcionará conectividad a los empleados de Alaska Airlines, incluyendo asistentes de vuelo, personal terrestre y pilotos.
Una asociación con historia
La alianza entre ambas compañías refuerza la reputación consolidada de T-Mobile en el ámbito de la conectividad gratuita durante vuelos comerciales, un compromiso que mantiene desde 2014. Según los planes anunciados, Alaska Airlines prevé completar la instalación del sistema Wi-Fi en toda su flota para 2027, abarcando aeronaves regionales, narrowbody y widebody.
Aparte de Alaska Airlines, el operador también ofrece conectividad en vuelo a clientes elegibles en vuelos seleccionados de American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines. En 2022, T-Mobile estableció un acuerdo con SpaceX para integrar Starlink en sus servicios antes de lanzar el servicio directo al dispositivo a nivel nacional en julio de 2025.