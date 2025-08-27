Australia enfrenta un aumento alarmante en pérdidas por estafas

miércoles 27 de agosto de 2025 , 18:00h

Australia ha registrado un aumento significativo en las pérdidas por estafas, con un incremento del 26% en los primeros seis meses de 2025, alcanzando AUD174.8 millones (USD113.6 millones). Las denuncias de estafas también han aumentado un 40.5%. La Comisión Australiana de Competencia y Consumo advierte que la tecnología está facilitando a los estafadores llegar a más personas, volviéndose sus métodos más sofisticados. Las estafas relacionadas con criptomonedas han contribuido significativamente a estas pérdidas, destacando la necesidad de aumentar la conciencia sobre las señales de advertencia y la importancia de la acción coordinada para desmantelar redes de estafa. Para más información, visita el enlace.

Aumento alarmante de estafas en Australia

El Centro Nacional Antiestafas de Australia ha informado sobre un notable incremento en el número de estafas reportadas y las pérdidas financieras durante la primera mitad de 2025. Esta situación se da en medio de esfuerzos conjuntos con otras agencias para aumentar la concienciación pública.

Las pérdidas reportadas en este periodo han ascendido a AUD174.8 millones (equivalente a $113.6 millones), lo que representa un aumento del 26 por ciento en comparación con el año anterior. Además, los informes relacionados con pérdidas han crecido un 40.5 por ciento.

El promedio de pérdida reportada fue de AUD12,212, lo que muestra una disminución aproximada del 10 por ciento respecto al año anterior.

Tendencias en las estafas digitales

Catriona Lowe, vicepresidenta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, destacó que la tecnología está facilitando a los estafadores alcanzar a más personas que nunca. “Observamos cómo las estafas se vuelven más sofisticadas y difíciles de detectar”, afirmó Lowe.

La funcionaria añadió que los estafadores están dirigiendo sus ataques cada vez más hacia usuarios en sitios web y redes sociales, conscientes del tiempo y dinero que los consumidores invierten en línea.

Durante el periodo analizado, las pérdidas derivadas de estafas de phishing alcanzaron los AUD19.5 millones, impulsadas en parte por un aumento en las estafas de suplantación relacionadas con criptomonedas. Se registraron 14,235 informes, representando el 13 por ciento del total de denuncias vinculadas a fraudes con criptomonedas.

Aumenta la concienciación sobre las estafas

El Centro Nacional Antiestafas atribuyó el aumento en los informes a una mayor concienciación sobre las señales de advertencia de estafa y a la disponibilidad de recursos educativos enfocados en fraudes laborales.

Asimismo, subrayó la importancia de llevar a cabo acciones coordinadas, incluyendo el intercambio de información, para desarticular las redes de estafa.

La noticia en cifras