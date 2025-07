APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Gobierno invierte 20 millones en fondo para impulsar tecnologías innovadoras Redacción Más artículos de este autor Por miércoles 16 de julio de 2025 , 13:12h





El Gobierno de España ha autorizado una inversión de 20 millones de euros en el fondo Armilar, a través del Ministerio para la Transformación Digital y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta iniciativa busca impulsar start-ups y scale-ups europeas, especialmente españolas, que desarrollen tecnologías disruptivas. La inversión se enmarca dentro del fondo Next Tech, diseñado para fomentar la inversión privada y mejorar el acceso a financiación en sectores estratégicos relacionados con la transformación digital. Armilar Venture Partners, gestora del fondo, tiene más de 25 años de experiencia en capital riesgo y se enfoca en empresas innovadoras en áreas como inteligencia artificial y digitalización. Además, contará con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que aportará 40 millones de euros. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una significativa inversión de 20 millones de euros por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esta participación se realizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) en el fondo F.F.C.R. Armilar Venture Partners IV, que se especializa en sectores como la inteligencia artificial, el software de gestión y la digitalización. Con esta inyección de capital, la SETT busca impulsar el desarrollo de un fondo enfocado en las fases iniciales de start-ups y scale-ups europeas, con un énfasis particular en aquellas de origen español que operan con tecnologías disruptivas o avanzadas. Estas empresas tienen el potencial no solo de generar riqueza económica, sino también de acelerar la transición digital en España. Iniciativa para el crecimiento empresarial La gestora del fondo, Armilar Venture Partners, cuenta con una trayectoria destacada desde su fundación en 2000, enfocándose en potenciar empresas innovadoras en campos como el Internet, ciberseguridad y sostenibilidad. Esta operación tiene como objetivo fomentar el crecimiento de compañías españolas escalables con proyección internacional, además de dinamizar el mercado tecnológico nacional. Armilar ha realizado más de setenta inversiones en nueve países a lo largo de sus más de 25 años de experiencia. Entre sus logros se encuentran dos unicornios —start-ups valoradas en más de mil millones de dólares— y trece salidas exitosas donde los inversores han recuperado su inversión o han obtenido beneficios. Colaboración público-privada La colaboración entre la SETT y otros actores destacados como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que aportará 40 millones de euros, refuerza aún más este proyecto. La participación mayoritaria del FEI no solo respalda la credibilidad internacional del fondo, sino que también reconoce su historial positivo en rentabilidad y conocimiento del ecosistema tecnológico europeo. La inversión realizada por la SETT forma parte del fondo Next Tech, cuyo propósito es incentivar la inversión privada y facilitar el acceso a financiación en sectores estratégicos relacionados con la transformación digital. Este fondo está alineado con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y complementa otras iniciativas como PERTE Chip, centrado en microelectrónica y semiconductores, así como Spain Audiovisual Hub, que promueve la digitalización del sector audiovisual. La noticia en cifras Cifra Descripción 20 millones de euros Inversión del Gobierno en el fondo Armilar 16.6% Porcentaje de la inversión que contribuye la SETT 40 millones de euros Aporte del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 25 años Trayectoria de la sociedad gestora Armilar Venture Partners

