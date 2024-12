APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar España lanza convocatoria para el Sandbox de IA en sistemas de alto riesgo Redacción Más artículos de este autor Por domingo 22 de diciembre de 2024 , 23:41h





El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España ha lanzado la primera convocatoria del Sandbox de Inteligencia Artificial (IA) para sistemas de alto riesgo, con el objetivo de ayudar a las empresas a cumplir con el Reglamento de IA. Las solicitudes estarán abiertas desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 23 de enero de 2025. Este entorno controlado permitirá a pymes y startups probar sus sistemas de IA, recibiendo asesoramiento y generando guías técnicas que facilitarán la implementación de la normativa. Se seleccionarán hasta 12 proyectos, que recibirán formación y apoyo durante un año. Esta iniciativa busca posicionar a España como un referente en el desarrollo responsable de la IA. Para más detalles, se organizará un Infoday el 9 de enero. Madrid, 20 de diciembre de 2024.- El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado el lanzamiento de la primera convocatoria del Sandbox de Inteligencia Artificial, un entorno controlado diseñado para facilitar el cumplimiento del Reglamento de IA en sistemas considerados de alto riesgo. Esta iniciativa responde a uno de los compromisos adquiridos por el Ministro durante su comparecencia en octubre pasado. El propósito principal es brindar apoyo y seguridad jurídica a las empresas españolas, especialmente a pequeñas y medianas empresas (pymes) y startups, que enfrentan mayores dificultades para implementar sistemas de IA que cumplan con las normativas vigentes. Detalles sobre la convocatoria Las solicitudes para participar en esta convocatoria podrán presentarse desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 23 de enero de 2025. Se espera seleccionar hasta un total de 12 sistemas de IA de alto riesgo, cuyo desarrollo se llevará a cabo a lo largo de un año en tres fases bien definidas. La primera fase consistirá en formación y consultoría sobre los requisitos aplicables. Posteriormente, se evaluarán los ajustes necesarios en los sistemas para alinearlos con las obligaciones legales. Finalmente, se realizará un proceso de verificación que otorgará un valor añadido a estos sistemas antes de su comercialización. Acompañamiento experto y objetivos claros Durante este proceso, las entidades participantes contarán con acceso a expertos independientes que les brindarán asesoría en la adaptación de sus sistemas. Este enfoque busca no solo cumplir con la regulación, sino también fomentar una innovación responsable que respete los derechos fundamentales. El concepto de "alto riesgo" se refiere a aquellos sistemas que pueden impactar significativamente en la seguridad, salud o derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Ejemplos incluyen la evaluación crediticia, la aplicación de la ley y la identificación biométrica. Infoday y alineación con estrategias nacionales Para aclarar dudas sobre la convocatoria, se organizará un Infoday híbrido el próximo 9 de enero, donde se presentará oficialmente la iniciativa y se ofrecerá espacio para preguntas. La información estará disponible en la página web del Ministerio. Esta acción está alineada con los objetivos estratégicos tanto nacionales como europeos para promover el uso responsable de la inteligencia artificial. A través del Sandbox, España busca posicionarse como un referente en el desarrollo ético y humanista de tecnologías avanzadas dentro del contexto europeo e internacional. Para más detalles sobre esta convocatoria, puede consultar el sitio oficial del programa: https://avance.digital.gob.es/sandbox-IA/Paginas/sandbox-IA.aspx. La noticia en cifras Cifra Descripción 23 de diciembre de 2024 Fecha de inicio de solicitudes 23 de enero de 2025 Fecha de fin de solicitudes 12 Número máximo de sistemas seleccionados 1 año Duración del proyecto No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

