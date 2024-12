APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar CTNC y BFV Informática se unen para mejorar la ciberseguridad de sus empresas asociadas Redacción Más artículos de este autor Por martes 17 de diciembre de 2024 , 14:53h





El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTNC) ha firmado un convenio con BFV Informática para ayudar a sus empresas asociadas a cumplir con la nueva Directiva NIS 2, que establece obligaciones en ciberseguridad. Este acuerdo proporcionará información sobre la normativa, diagnósticos gratuitos de ciberseguridad, planes de recuperación ante desastres y descuentos en tecnologías de seguridad. Pablo Flores, director del CTNC, destacó la importancia de este convenio para garantizar la innovación y protección empresarial en un entorno tecnológico creciente. Con esta colaboración, se busca fortalecer la ciberseguridad y asegurar la continuidad operativa de las empresas asociadas. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/ctnc-firma-un-convenio-para-facilitar-a-sus-empresas-asociadas-el-cumplimiento-en-materia-de-ciberseguridad/. El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTNC) ha establecido un convenio de colaboración con BFV Informática, con el objetivo de ayudar a las empresas asociadas a cumplir con la nueva Directiva NIS 2 (UE 2022/2555). Esta normativa, que comenzó a regir el 17 de octubre de 2024, impone obligaciones concretas a los Estados miembros de la Unión Europea para asegurar un nivel elevado de ciberseguridad. El acuerdo se centra en proporcionar información exhaustiva sobre la normativa, lo que permitirá a las empresas evitar sanciones y adoptar tecnologías que fortalezcan su seguridad operativa. Además, incluye programas de apoyo para implementar sistemas avanzados de ciberseguridad. Compromiso con la innovación y la seguridad Pablo Flores, director del CTNC, destacó que este convenio es un claro compromiso hacia la innovación y la protección empresarial. En sus declaraciones, afirmó: “Este convenio representa un compromiso con la innovación y la seguridad empresarial. Con la entrada en vigor de la Directiva NIS 2, las empresas necesitan apoyo para adaptarse a estas nuevas exigencias, y esta colaboración asegura que estén protegidas y preparadas”. Flores también subrayó la experiencia de BFV en ofrecer soluciones tecnológicas. “No cabe duda que la ciberseguridad será clave para acompañar a las empresas en esta transición. Estamos convencidos de que este acuerdo marcará la diferencia para garantizar su éxito y sostenibilidad”, añadió. Beneficios del convenio Entre los beneficios que ofrece el convenio se incluyen diagnósticos gratuitos de ciberseguridad. Esto implica una evaluación inicial sin coste para identificar vulnerabilidades en los sistemas IT de las empresas, así como planes de recuperación ante desastres, diseñados para asegurar la continuidad del negocio frente a ciberataques o fallos técnicos. Asimismo, los socios disfrutarán de descuentos exclusivos en la adquisición e implementación de tecnologías y servicios relacionados con la ciberseguridad proporcionados por BFV Informática. Finalmente, los asociados al CTNC tendrán acceso a formación técnica especializada, asegurando que sus equipos estén capacitados para gestionar amenazas y aplicar las mejores prácticas en tecnología de información. Fortaleciendo la ciberseguridad empresarial A través de este convenio, tanto el CTNC como BFV Informática buscan reforzar la ciberseguridad en las empresas asociadas, protegiéndolas contra posibles ataques informáticos y problemas técnicos. Esto permitirá mantener una continuidad operativa constante durante todo el año. Con esta firma, el CTNC y BFV Informática reafirman su compromiso con la digitalización y seguridad empresarial, respondiendo así a los desafíos que presenta un entorno tecnológico cada vez más complejo y regulado. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

