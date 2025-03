APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD La Comisión Europea intensifica la presión sobre Apple y Alphabet por incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 19:54h





La Comisión Europea (CE) intensifica su presión sobre Apple y Alphabet para asegurar su cumplimiento con la Ley de Mercados Digitales (DMA). La CE ha presentado demandas de interoperabilidad para Apple, exigiendo cambios que faciliten la conexión de dispositivos de terceros a iOS. Además, ha emitido hallazgos preliminares sobre Alphabet, señalando incumplimientos en la priorización de sus propios servicios en Google Search y restricciones en Google Play. Estos movimientos buscan garantizar que los gigantes tecnológicos cumplan con las regulaciones establecidas desde 2022. Para más detalles, visita el enlace. La Comisión Europea intensifica la presión sobre Apple y Alphabet La Comisión Europea (CE) ha intensificado sus esfuerzos para garantizar que Apple y Alphabet cumplan con las normativas establecidas en su Digital Markets Act (DMA). En un comunicado reciente, la CE detalló exigencias de interoperabilidad dirigidas a Apple y presentó hallazgos preliminares sobre el supuesto incumplimiento de Alphabet. En declaraciones separadas, el organismo regulador reafirmó su compromiso de asegurar que los gigantes tecnológicos estadounidenses se ajusten a los requisitos de la legislación introducida en 2022. La CE ha hecho hincapié en la necesidad de que estas empresas respeten las normas establecidas para fomentar una competencia más justa en el mercado digital. Demandas específicas para Apple El documento relacionado con Apple incluye medidas diseñadas para facilitar el cumplimiento del DMA en lo que respecta a la interoperabilidad con iOS para dispositivos conectados de terceros. Según la CE, estas modificaciones permitirían a fabricantes y desarrolladores de aplicaciones acceder a una serie de funciones de iOS utilizadas principalmente para conectar dispositivos como relojes inteligentes, auriculares y televisores. La CE sostiene que esto resultaría en un mejor funcionamiento de “dispositivos conectados de todas las marcas en iPhones”. Además, se han delineado medidas destinadas a aumentar la “transparencia y efectividad del proceso” que Apple ha establecido para los desarrolladores interesados en obtener interoperabilidad con las características del iPhone y iPad. Esto incluye un mejor acceso a la documentación técnica relacionada con cambios futuros. “Apple está obligada a implementar las medidas especificadas”, subrayó la CE, aunque también aclaró que “siempre se respetan los derechos de defensa de Apple y están sujetas a revisión judicial independiente”. Investigaciones sobre Alphabet En cuanto a Alphabet, la autoridad emitió dos hallazgos preliminares alegando incumplimientos relacionados con la priorización de sus propios productos y servicios en Google Search, así como problemas vinculados a la tienda de aplicaciones Google Play. Respecto a esta última, la CE indicó que “bajo el DMA, los desarrolladores de aplicaciones que distribuyen sus productos a través de Google Play deberían poder informar gratuitamente a los clientes sobre alternativas más económicas, dirigirlos hacia esas ofertas y permitirles realizar compras”. La Comisión Europea concluyó que “Alphabet no cumple con esa obligación”. Los hallazgos han sido enviados a Alphabet para su revisión mientras continúa la investigación completa sobre estos asuntos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

