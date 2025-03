LO ÚLTIMO, APLICACIONES, EMPRESAS Huawei lanza el Pura X, su primer smartphone con Harmony OS 5 Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 19:55h





Huawei ha presentado el Pura X, un innovador smartphone plegable que llega al mercado chino como el primer dispositivo equipado con Harmony OS 5.0.1. Este modelo cuenta con un diseño tipo flip y una pantalla interna de 6.3 pulgadas con relación de aspecto 16:10, además de una pantalla externa de 3.5 pulgadas para interacciones rápidas. Incorpora el asistente AI Xiaoyi, capaz de gestionar llamadas y generar registros de video. El Pura X estará disponible a partir del 30 de marzo por CNY7,499 (aproximadamente $1,036) para la versión estándar y CNY9,999 para la variante con mayor almacenamiento. Con este lanzamiento, Huawei busca redefinir las formas tradicionales de los dispositivos móviles. Huawei lanza el Pura X, su nuevo smartphone plegable con Harmony OS 5 La compañía Huawei ha presentado oficialmente el Pura X, un dispositivo móvil de estilo flip que marca un hito al ser el primer smartphone en incorporar la última versión de su sistema operativo, Harmony OS 5.0.1. El Pura X no solo destaca por su diseño innovador, sino también por la inclusión de Xiaoyi, un asistente de inteligencia artificial que utiliza modelos desarrollados a partir de las tecnologías Pangu y DeepSeek. Este asistente permite realizar diversas tareas, como gestionar llamadas, descargar videos y generar automáticamente registros en video. Características destacadas del dispositivo El nuevo modelo de la serie Pura presenta un formato más amplio que los teléfonos plegables convencionales, con una relación de aspecto de 16:10 para su pantalla interna de 6.3 pulgadas. Además, cuenta con una pantalla externa de 3.5 pulgadas, diseñada para facilitar interacciones rápidas como responder llamadas, controlar música y ver notificaciones sin necesidad de desplegar el dispositivo. En cuanto a su capacidad fotográfica, el Pura X está equipado con una cámara ultra gran angular de 40MP y un lente telefoto de 8MP, que ofrece un zoom óptico de 3.5x, además de una cámara frontal de 10.7MP. Las ventas del Pura X comenzarán en China el próximo 30 de marzo, con un precio establecido en CNY7,499 (aproximadamente $1,036) para la versión estándar que incluye 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Por otro lado, habrá una variante que contará con 1TB de almacenamiento y 16GB de RAM disponible por CNY9,999. Aclamaciones por parte de Huawei Richard Yu, director ejecutivo y CEO del grupo consumidor en Huawei, celebró el lanzamiento del Pura X como un avance significativo en la tecnología móvil. En sus declaraciones destacó que este dispositivo rompe “las barreras de las formas tradicionales” ofreciendo una experiencia similar a la lectura en e-books, visualización inmersiva a nivel tablet y la conveniencia compacta propia de los teléfonos plegables. La noticia en cifras Cifra Descripción 6.3 pulgadas Tamaño de la pantalla interna del Pura X 3.5 pulgadas Tamaño de la pantalla externa del Pura X 40 MP Cámara ultra ancha del Pura X 8 MP Cámara telefoto del Pura X 10.7 MP Cámara frontal del Pura X CNY 7,499 ($1,036) Precio de la versión estándar del Pura X CNY 9,999 Precio de la variante con 1TB de almacenamiento y 16GB de RAM No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

