realme presenta la serie 16 Pro con cámara de 200MP para la gama media

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:52h

realme ha lanzado la serie realme 16 Pro, que incluye los modelos realme 16 Pro+ y realme 16 Pro, destacando por su sistema de cámara 200MP LumaColor Portrait Master. Este innovador sistema está diseñado para mejorar la fotografía de retrato en el segmento prémium de gama media, ofreciendo imágenes con mayor detalle y fidelidad cromática. La serie presenta un diseño Urban Wild, creado junto al diseñador Naoto Fukasawa, que combina texturas naturales con una estética urbana contemporánea. Ambos modelos cuentan con potentes procesadores y baterías de larga duración, además de características avanzadas como grabación de vídeo 4K y pantallas de alta resolución. La disponibilidad en España comenzará con promociones especiales hasta el 31 de marzo, con precios desde 379,99 € para el realme 16 Pro y desde 479,99 € para el Pro+.

La compañía realme ha presentado su nueva serie realme 16 Pro, que incluye los modelos realme 16 Pro+ y realme 16 Pro. Este lanzamiento busca elevar el estándar de la gama media prémium, con un enfoque particular en la fotografía móvil avanzada.

Una de las características más destacadas de esta serie es el innovador sistema 200MP LumaColor Portrait Master, diseñado para llevar la fotografía de retrato a nuevas alturas. Esta tecnología combina hardware y software, permitiendo capturar imágenes con una precisión y fidelidad cromática excepcionales, acercando así las capacidades de los smartphones de alta gama a un público más amplio.

Nuevas capacidades fotográficas

La serie realme 16 Pro se distingue por su enfoque en la fotografía de retrato, gracias al mencionado sistema 200MP LumaColor Portrait Master. Este sistema permite obtener imágenes con mayor detalle y naturalidad, incluso en diversas condiciones de luz.

Tanto el realme 16 Pro+ como el realme 16 Pro están equipados con un potente sensor principal de 200 megapíxeles. Las tecnologías de procesamiento de imagen optimizan automáticamente aspectos como color, iluminación y textura de la piel, logrando retratos más equilibrados.

Poderoso rendimiento y diseño atractivo

El modelo realme 16 Pro+, además, ofrece un teleobjetivo periscópico con aumento de 3.5× y el sistema FullFocal Portrait Lens Kit, que permite adaptar el encuadre según la escena. El algoritmo ProDepth Bokeh mejora el desenfoque del fondo, mientras que el dispositivo también cuenta con un zoom de hasta 120× y capacidad para grabar vídeo en calidad 4K FullFocal HDR.

A nivel de rendimiento, la serie combina un avanzado hardware con optimización de software, garantizando una experiencia fluida tanto en tareas cotidianas como en actividades exigentes como el gaming o la creación de contenido. El modelo Pro+ está impulsado por el procesador Snapdragon® 7 Gen 4 con memoria LPDDR5X, mientras que el realme 16 Pro utiliza el procesador MediaTek Dimensity 7300-Max 5G.

Diseño Urban Wild y autonomía prolongada

Aparte del rendimiento, la serie introduce la filosofía de diseño conocida como Urban Wild Design, desarrollada junto al reconocido diseñador japonés Naoto Fukasawa. Este enfoque fusiona texturas inspiradas en la naturaleza con una estética contemporánea y minimalista.

realme 16 Pro+, por su parte, presenta una cubierta trasera fabricada en silicona orgánica bio-based certificada por el USDA. También incluye un módulo decorativo para la cámara que mejora su resistencia. El modelo estándar mantiene este estilo estético con un acabado suave al tacto conocido como velvet matte.

Lanzamiento y precios atractivos

A partir del próximo mes, la serie realme 16 Pro estará disponible en España, acompañada de promociones especiales hasta el31 de marzo.

realme 16 Pro+, tendrá un precio desde479,99 € , mientras que el modelo estándar comenzará en379,99 € . Ambas versiones contarán con ofertas y regalos especiales dependiendo del canal y configuración elegidos.

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